В 7 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» Люси убегает от Айви. Тем временем Тилли говорит Уиверу, что знает, кто он на самом деле. В прошлом загадочный Голд и Белль мечтают покончить с проклятием Темного.