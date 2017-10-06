В 7 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» Люси убегает от Айви. Тем временем Тилли говорит Уиверу, что знает, кто он на самом деле. В прошлом загадочный Голд и Белль мечтают покончить с проклятием Темного.
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