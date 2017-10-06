В 7 сезоне 11 серии сериала «Однажды в сказке» Виктории и Дризелле удается выбраться из колодца и узнать, как Готель намеревается вернуть Люси к жизни. В прошлом Зелена обнаруживает, что Робин сбежала.
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