В 7 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» взрослого Генри ждет беда. Он решает встретиться со своей семьей, и герои вместе отправляются на опасные поиски Золушки. Крюка посещает один из старых врагов.
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