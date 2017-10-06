В 7 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» Виктория договаривается об освобождении из тюрьмы. Джасинда обращается к Нику за помощью. Роджерс обнаруживает, что Уивер опрашивает жителей Гиперион-Хайтс.