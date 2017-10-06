В 7 сезоне 22 серии сериала «Однажды в сказке» Румпельштильцхен создает магические тюрьмы для всех своих противников, и ему нужно, чтобы молодой Генри убил Реджину. Его необходимо остановить. Загадочный Голд и Крюк должны принести финальную жертву.
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