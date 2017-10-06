В 7 сезоне 1 серии сериала «Однажды в сказке» через несколько лет после того, как он покинул Сторибрук, Генри оказывается в Сиэтле. Молодая девушка Люси приходит к нему на порог и утверждает, что она его дочь.
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