В 7 сезоне 13 серии сериала «Однажды в сказке» Тилли предупреждает Роджерса и загадочного Голда, чтобы они не доверяли Готелю. Вскоре ее обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Айви прислушивается к Совету Генри.