В 7 сезоне 8 серии сериала «Однажды в сказке» Джасинда обращается к старому другу, чтобы помочь вернуть Люси, разочаровывая при этом Генри. Тем временем Готель требует, чтобы Айви принесла ей тело Анастасии.
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