Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

В 2002-м Дэнни Бойл и Алекс Гарленд сотворили «28 дней спустя» — фильм, который перевернул зомби-жанр и открыл миру молодого Киллиана Мерфи. Зараженные не плелись, а мчались, вжимая зрителей в кресла. Логичным продолжением стала картина «28 недель спустя», но сиквел вышел без Бойла и Гарленда. Получилось зрелищно, но без прежней остроты и смысла — сборы были скромнее, рецензии холоднее. Но идея «28 месяцев спустя» жила.

Гарленд даже написал черновой сценарий, но проект застрял: права заморозили, а сам Гарленд признавался, что больше не хочет возвращаться к теме после «28 недель», которые его разочаровали. Свое добавила и ссора Бойла и Гарленда после «Пекла» (Sunshine): они сцепились из-за деталей сценария, и сотрудничество оборвалось.

Все изменилось только спустя годы. Гарленд начал сам снимать фильмы («Из машины»), а отношения с Бойлом наладились. И тогда возникла новая идея — не «28 месяцев», а сразу «28 лет спустя». Бойл не хотел делать «франшизу ради франшизы» и признавался: продолжать старую историю буквально парой лет позже казалось скучным повтором. А вот сделать огромный временной скачок — значит придумать новый мир с другими героями, страхами и вопросами.

Так появился свежий сценарий и планы не на один, а сразу три фильма. Киллиан Мерфи снова в деле (в сиквеле и триквеле), хоть и старше на два десятка лет — и теперь фанатам остается гадать: он тот же Джим или кто-то совсем иной? Ну а «28 месяцев» так и остались фантомом — но, кажется, никто и не против.

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