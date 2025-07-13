Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

13 июля 2025 09:54
Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

На решение режиссера повлияли и конфликты с коллегами.

В 2002-м Дэнни Бойл и Алекс Гарленд сотворили «28 дней спустя» — фильм, который перевернул зомби-жанр и открыл миру молодого Киллиана Мерфи. Зараженные не плелись, а мчались, вжимая зрителей в кресла. Логичным продолжением стала картина «28 недель спустя», но сиквел вышел без Бойла и Гарленда. Получилось зрелищно, но без прежней остроты и смысла — сборы были скромнее, рецензии холоднее. Но идея «28 месяцев спустя» жила.

Гарленд даже написал черновой сценарий, но проект застрял: права заморозили, а сам Гарленд признавался, что больше не хочет возвращаться к теме после «28 недель», которые его разочаровали. Свое добавила и ссора Бойла и Гарленда после «Пекла» (Sunshine): они сцепились из-за деталей сценария, и сотрудничество оборвалось.

Сценарий уже был готов: «28 месяцев спустя» Бойл отказался снимать в последний момент — и все из-за… «28 недель спустя»

Все изменилось только спустя годы. Гарленд начал сам снимать фильмы («Из машины»), а отношения с Бойлом наладились. И тогда возникла новая идея — не «28 месяцев», а сразу «28 лет спустя». Бойл не хотел делать «франшизу ради франшизы» и признавался: продолжать старую историю буквально парой лет позже казалось скучным повтором. А вот сделать огромный временной скачок — значит придумать новый мир с другими героями, страхами и вопросами.

Так появился свежий сценарий и планы не на один, а сразу три фильма. Киллиан Мерфи снова в деле (в сиквеле и триквеле), хоть и старше на два десятка лет — и теперь фанатам остается гадать: он тот же Джим или кто-то совсем иной? Ну а «28 месяцев» так и остались фантомом — но, кажется, никто и не против.

Ранее мы писали: Не душу лечат, а детей калечат: в «28 лет спустя» показали «Телепузиков» не просто так — объясняем начало и конец лучшего хоррора 2025 года

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Читать дальше 21 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим») «С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим») Читать дальше 22 июля 2025
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше