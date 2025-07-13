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Из гадкого утенка в роковую красотку: Мэйси Уильямс после «Игры престолов» пережила личный ад, но вернуться к роли Арьи все равно придется

13 июля 2025 07:29
Из гадкого утенка в роковую красотку: Мэйси Уильямс после «Игры престолов» пережила личный ад, но вернуться к роли Арьи все равно придется

Актриса долго приходила в себя, закончив съемки в главном сериале XXI века.

После «Игры престолов» Мэйси Уильямс пришлось пережить свою собственную «долгую Зиму», куда она угодила вовсе не по сценарию. Миллионы зрителей помнят ее Арью — девочку, что в двенадцать лет взяла в руки меч и выросла на наших глазах в одну из самых ярких героинь Вестероса. Но вне софитов все оказалось куда мрачнее.

По словам актрисы, к концу шоу она уже едва понимала, где кончается Арья и начинается настоящая Мэйси.

Из гадкого утенка в роковую красотку: Мэйси Уильямс после «Игры престолов» пережила личный ад, но вернуться к роли Арьи все равно придется

«Я была так долго потеряна и знала это. Когда я не могла определить, в чем моя собственная идентичность, это доставляло мне огромный дискомфорт», — призналась она в одном из интервью.

Столь тяжелое взросление лишило ее шанса спокойно разобраться в себе — и после финала «Игры престолов» актрисе пришлось буквально заново собирать свою жизнь. Попытки найти новые роли и выйти из тени культового образа давались тяжело: каждый отказ казался ударом по самолюбию, а сравнение с коллегами по цеху только усугубляло состояние.

Сегодня Мэйси 28, и она признается, что чувствует себя гораздо комфортнее в собственной шкуре. Этот новый внутренний баланс позволил ей вернуться к работе без страха. Недавно актриса примерила на себя роль сестры Кристиана Диора в сериале Apple TV «New Look: Революция стиля» — а в кино ее можно увидеть в остросюжетной комедии «Как стать миллионером», где она играет в паре с Уолтоном Гоггинсом и Полом Уолтером Хаузером.

Из гадкого утенка в роковую красотку: Мэйси Уильямс после «Игры престолов» пережила личный ад, но вернуться к роли Арьи все равно придется

Но, похоже, от «Игры престолов» ей все же не сбежать — и не хочется. Джордж Мартин уже намекал, что Вестерос не закрывает свои двери перед Мэйси, ведь они готовят новый проект: не исключено, что дерзкая девчушка вернется на экраны в спин-оффе по мотивам саги. Так что поклонники могут надеяться снова увидеть ту самую острую Иглу в умелых руках повзрослевшей и возмужавшей Арьи Старк.

Ранее мы также писали: Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «New Look: Революция стиля», фильма «Как стать миллионером» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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