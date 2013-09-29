В 3 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» смертельная тень сна проходит через тело Дэвида. Беспощадный Крюк отправляется в последнее путешествие, чтобы найти кого-нибудь, кто смог бы расшифровать карту. Она должна вывести их из Неверленда.
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