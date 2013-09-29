В 3 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» злобная Зелена бросает вызов Реджине. Их сражение заканчивается раскрытием одной семейной тайны. Тем временем город прощается с Нилом. Зелена просит волшебника отправить ее в страну сказок.