В 3 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» злобная Зелена бросает вызов Реджине. Их сражение заканчивается раскрытием одной семейной тайны. Тем временем город прощается с Нилом. Зелена просит волшебника отправить ее в страну сказок.
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