В 3 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» Зелена крадет сердце Реджины, последняя успевает произнести заклинание. Белль натыкается на то, что является финалом Зеленой ведьмы. Юная Кора обманута мужчиной, претендующим на роль принца.