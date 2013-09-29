В 3 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» Зелена крадет сердце Реджины, последняя успевает произнести заклинание. Белль натыкается на то, что является финалом Зеленой ведьмы. Юная Кора обманута мужчиной, претендующим на роль принца.
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