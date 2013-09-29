В 3 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» главные герои продолжают искать Генри в Неверленде. Неожиданно перед Эммой Питер Пэн появляется и пугает девушку. Он ей предлагает карту, которая покажет местонахождение сына.