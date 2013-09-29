В 3 сезоне 13 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма приезжает в Сторибрук и воссоединяется с друзьями и родными. Женщина обнаруживает, что все снова забыли о своем сказочном прошлом и только она сохранила память.
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