В 3 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» беременная Мэри Маргарет должна родить в любой момент, жители Сторибрука находятся в состоянии повышенной готовности, надеясь не позволить Зелене прикоснуться к только что родившемуся малышу.