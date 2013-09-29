В 3 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» беременная Мэри Маргарет должна родить в любой момент, жители Сторибрука находятся в состоянии повышенной готовности, надеясь не позволить Зелене прикоснуться к только что родившемуся малышу.
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