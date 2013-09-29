В 3 сезоне 7 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный мистер Голд и ехидная Реджина посылают Ариэль в Сторибрук с одной вещицей, которая позволит Белль найти важный артефакт. Последний должен уничтожить Пэна.