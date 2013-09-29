В 3 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» жизнь маленького Генри под вопросом. В Сторибруке прошлого ехидная Реджина не знает, как справиться с одиночеством. Женщина обращается к загадочному Голду. Она решает усыновить ребенка.