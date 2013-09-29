В 3 сезоне 22 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма и Крюк пытаются исправить ошибки, которые они совершили в Зачарованном лесу прошлого, и найти путь обратно в Сторибрук в настоящем. Удастся ли им все сделать правильно?