В 3 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма, ее отец, ехидная Реджина и Крюк продолжают поиски одной Злой Ведьмы. Последняя готовит некий сюрприз для Дэвида. Прекрасный Принц помогает потерянной Рапунцель.