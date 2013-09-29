В 3 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма, ее отец, ехидная Реджина и Крюк продолжают поиски одной Злой Ведьмы. Последняя готовит некий сюрприз для Дэвида. Прекрасный Принц помогает потерянной Рапунцель.
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