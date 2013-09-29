В 3 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный Румпельштильцхен жертвует своей жизнью. Он готов пойти на все, чтобы остановить Пэна. Реджина уничтожает свое первоначальное проклятие. Теперь Сторибрук не помнит ничего.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail