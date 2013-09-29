В 3 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный Румпельштильцхен жертвует своей жизнью. Он готов пойти на все, чтобы остановить Пэна. Реджина уничтожает свое первоначальное проклятие. Теперь Сторибрук не помнит ничего.