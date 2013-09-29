В 3 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» продолжаются поиски убежища Питера Пэна. Крюк предлагает выследить Тинкер Белл в надежде, что она приведет их прямо к его лагерю. Пэн рассказывает Генри, почему он привез его в Неверленд.