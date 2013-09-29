В 3 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» Нил снова оказывается в Сторибруке и жаждет воссоединения со своим сыном Генри. Мужчина также пытается найти собственного отца, злого Румпельштильцхена, о судьбе которого он ничего не подозревает.