В 3 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» радостная Мэри Маргарет и ее возлюбленный Дэвид празднуют рождение своего сына в закусочной бабушки. Эмма и Крюк втягиваются во временной портал Зелены и оказываются в большой опасности.