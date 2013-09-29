В 3 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» радостная Мэри Маргарет и ее возлюбленный Дэвид празднуют рождение своего сына в закусочной бабушки. Эмма и Крюк втягиваются во временной портал Зелены и оказываются в большой опасности.
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