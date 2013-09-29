В 3 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» русалка оказывается в Сторибруке и натыкается на Крюка. Последний помогает ей найти принца Эрика. Эмма соглашается, чтобы ехидная Реджина научила ее пользоваться магией.