В 3 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» русалка оказывается в Сторибруке и натыкается на Крюка. Последний помогает ей найти принца Эрика. Эмма соглашается, чтобы ехидная Реджина научила ее пользоваться магией.
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