В 3 сезоне 1 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма, ее родители, злобная Реджина, загадочный мистер Голд и нервный Крюк оказываются в Неверленде. Им необходимо найти Генри. Они встречаются с группой не слишком дружелюбных русалок.