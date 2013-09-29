В 3 сезоне 1 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма, ее родители, злобная Реджина, загадочный мистер Голд и нервный Крюк оказываются в Неверленде. Им необходимо найти Генри. Они встречаются с группой не слишком дружелюбных русалок.
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