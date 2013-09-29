В 3 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный мистер Голд идет против самого Пэна. Но выдержит ли он до конца ради спасения Генри или поддастся пророчеству, где сказано, что мальчик является его погибелью?
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