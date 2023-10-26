Наша рецензия

Удивительно, как память стирает все неприятные воспоминания, когда они ей невыгодны. Вот читали нам в детстве сказку «По щучьему велению», но кто-то помнит, что Емеля был тем еще мерзавцем: давил людей, велел дубинке бока страже обломать и царевну влюбил в себя не делами, а просто щелчком рыбьих плавников? Понятно, что такой герой современным детям не нужен. И поэтому команда во главе с продюсерами Сергеем Сельяновым и Александром Гороховым лишь краешек сценария окунула в старую…