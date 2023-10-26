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По щучьему велению По щучьему велению
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По щучьему велению 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «По щучьему велению»

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Наша рецензия

Удивительно, как память стирает все неприятные воспоминания, когда они ей невыгодны. Вот читали нам в детстве сказку «По щучьему велению», но кто-то помнит, что Емеля был тем еще мерзавцем: давил людей, велел дубинке бока страже обломать и царевну влюбил в себя не делами, а просто щелчком рыбьих плавников? Понятно, что такой герой современным детям не нужен. И поэтому команда во главе с продюсерами Сергеем Сельяновым и Александром Гороховым лишь краешек сценария окунула в старую…

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Анатолий Султанов 26 октября 2023, 19:16
Оценка
Рекомендую посмотреть!
26 октября 2023, 19:16 Ответить
User 26 октября 2023, 19:24
Скучновато. Покажется долгим.
26 октября 2023, 19:24 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 11:15
в ответ на сообщение User от 26 октября 2023, 19:24
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
27 октября 2023, 11:15 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 11:15
в ответ на сообщение Анатолий Султанов от 26 октября 2023, 19:16
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
27 октября 2023, 11:15 Ответить
Лера Лопатина 27 октября 2023, 13:45
А сколько он идёт по времени??
27 октября 2023, 13:45 Ответить
petrovego 27 октября 2023, 18:28
Оценка
Отличный фильм. Начали снимать, что то смотрибельное. Хотя бы сказки.
27 октября 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 18:37
в ответ на сообщение petrovego от 27 октября 2023, 18:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 октября 2023, 18:37 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 18:38
в ответ на сообщение Лера Лопатина от 27 октября 2023, 13:45
Продолжительность фильма 1 час 55 минут 🙌🏻
27 октября 2023, 18:38 Ответить
Варя Соловьева 27 октября 2023, 21:45
Оценка
фильм мне очень понравился, детям где-то до 9-ти лет будет очень интересно. советую
27 октября 2023, 21:45 Ответить
Варя Соловьева 27 октября 2023, 21:45
в ответ на сообщение Лера Лопатина от 27 октября 2023, 13:45
Оценка
где-то два часа
27 октября 2023, 21:45 Ответить
suhorebryjs 27 октября 2023, 22:53
Оценка
Фильм понравился, советую к просмотру.
27 октября 2023, 22:53 Ответить
Николай Федорин 28 октября 2023, 00:15
Оценка
Ничего нового придумать не можем вот и снимаем старьё в новом стиле....
28 октября 2023, 00:15 Ответить
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