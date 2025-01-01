В 25 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой и его спутник Эйс приземляются на Земле и попадают в Лондон 1963 года. Они оказываются в эпицентре гражданской войны между двумя фракциями далеков. Пока Эйс думает, как спасти воюющих от полного взаимоуничтожения, Доктор решает заняться старыми проблемами. Он относит сверхмощный артефакт Рука Омеги на церковное кладбище и закапывает в землю. Однако это не остается незамеченным, и вскоре Рука оказывается во власти опасных и злых сил. Гилмор и его военные собираются использовать артефакт для нечестной победы над противником. Доктор должен вернуть равновесие в этот мир.