Доктор Кто 1963 - 1989 25 сезон

Постер к 25-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто

Doctor Who
Оригинальное название Season 25
Название Сезон 25
Премьера сезона 5 октября 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 25-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 25 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой и его спутник Эйс приземляются на Земле и попадают в Лондон 1963 года. Они оказываются в эпицентре гражданской войны между двумя фракциями далеков. Пока Эйс думает, как спасти воюющих от полного взаимоуничтожения, Доктор решает заняться старыми проблемами. Он относит сверхмощный артефакт Рука Омеги на церковное кладбище и закапывает в землю. Однако это не остается незамеченным, и вскоре Рука оказывается во власти опасных и злых сил. Гилмор и его военные собираются использовать артефакт для нечестной победы над противником. Доктор должен вернуть равновесие в этот мир.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 25-го сезона сериала «Доктор Кто»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Поминовение далеков, часть 1 Remembrance of the Daleks, Part One
Сезон 25 Серия 1
5 октября 1988
Поминовение далеков, часть 2 Remembrance of the Daleks, Part Two
Сезон 25 Серия 2
12 октября 1988
Поминовение далеков, часть 3 Remembrance of the Daleks, Part Three
Сезон 25 Серия 3
19 октября 1988
Поминовение далеков, часть 4 Remembrance of the Daleks, Part Four
Сезон 25 Серия 4
26 октября 1988
Патруль счастья, часть 1 The Happiness Patrol, Part One
Сезон 25 Серия 5
2 ноября 1988
Патруль счастья, часть 2 The Happiness Patrol, Part Two
Сезон 25 Серия 6
9 ноября 1988
Патруль счастья, часть 3 The Happiness Patrol, Part Three
Сезон 25 Серия 7
16 ноября 1988
Серебряная Немезида, часть 1 Silver Nemesis, Part One
Сезон 25 Серия 8
23 ноября 1988
Серебряная Немезида, часть 2 Silver Nemesis, Part Two
Сезон 25 Серия 9
30 ноября 1988
Серебряная Немезида, часть 3 Silver Nemesis, Part Three
Сезон 25 Серия 10
7 декабря 1988
Величайшее шоу в галактике, часть 1 The Greatest Show in the Galaxy, Part One
Сезон 25 Серия 11
14 декабря 1988
Величайшее шоу в галактике, часть 2 The Greatest Show in the Galaxy, Part Two
Сезон 25 Серия 12
21 декабря 1988
Величайшее шоу в галактике, часть 3 The Greatest Show in the Galaxy, Part Three
Сезон 25 Серия 13
28 декабря 1988
Величайшее шоу в галактике, часть 4 The Greatest Show in the Galaxy, Part Four
Сезон 25 Серия 14
4 января 1989
График выхода всех сериалов
