Доктор Кто 1963 - 1989 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто

Doctor Who
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 1 января 1972
Год выпуска 1972
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 9-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 9 сезоне сериала «Доктор Кто» вернулись главные недруги Доктора, представители расы Далеков. Чтобы изменить ход времени, в двадцатом столетии появляются мятежники с планеты Земля, которая в будущем оказалась захвачена Далеками. Доктор и Джо совершили испытательный полет, после которого попали на планету Пеладон. Пока герои искали себе пристанище, они попали в цитадель к правителю Пеладона. Он готовился к инаугурации и по ошибке принял Доктора за сановника. Король хочет, чтобы тот выступил в роли председателя комитета, собранного для рассмотрения заявки планеты Пеладон о присоединении к Галактической Федерации.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Доктор Кто»
День далеков, часть 1 Day of the Daleks, Part One
Сезон 9 Серия 1
1 января 1972
День далеков, часть 2 Day of the Daleks, Part Two
Сезон 9 Серия 2
8 января 1972
День далеков, часть 3 Day of the Daleks, Part Three
Сезон 9 Серия 3
15 января 1972
День далеков, часть 4 Day of the Daleks, Part Four
Сезон 9 Серия 4
22 января 1972
Проклятье Пеладона, часть 1 The Curse of Peladon, Part One
Сезон 9 Серия 5
29 января 1972
Проклятье Пеладона, часть 2 The Curse of Peladon, Part Two
Сезон 9 Серия 6
5 февраля 1972
Проклятье Пеладона, часть 3 The Curse of Peladon, Part Three
Сезон 9 Серия 7
12 февраля 1972
Проклятье Пеладона, часть 4 The Curse of Peladon, Part Four
Сезон 9 Серия 8
19 февраля 1972
Морские дьяволы, часть 1 The Sea Devils, Part One
Сезон 9 Серия 9
26 февраля 1972
Морские дьяволы, часть 2 The Sea Devils, Part Two
Сезон 9 Серия 10
4 марта 1972
Морские дьяволы, часть 3 The Sea Devils, Part Three
Сезон 9 Серия 11
11 марта 1972
Морские дьяволы, часть 4 The Sea Devils, Part Four
Сезон 9 Серия 12
18 марта 1972
Морские дьяволы, часть 5 The Sea Devils, Part Five
Сезон 9 Серия 13
25 марта 1972
Морские дьяволы, часть 6 The Sea Devils, Part Six
Сезон 9 Серия 14
1 апреля 1972
Мутанты, часть 1 The Mutants, Part One
Сезон 9 Серия 15
8 апреля 1972
Мутанты, часть 2 The Mutants, Part Two
Сезон 9 Серия 16
15 апреля 1972
Мутанты, часть 3 The Mutants, Part Three
Сезон 9 Серия 17
22 апреля 1972
Мутанты, часть 4 The Mutants, Part Four
Сезон 9 Серия 18
29 апреля 1972
Мутанты, часть 5 The Mutants, Part Five
Сезон 9 Серия 19
6 мая 1972
Мутанты, часть 6 The Mutants, Part Six
Сезон 9 Серия 20
13 мая 1972
Временной монстр, часть 1 The Time Monster, Part One
Сезон 9 Серия 21
20 мая 1972
Временной монстр, часть 2 The Time Monster, Part Two
Сезон 9 Серия 22
27 мая 1972
Временной монстр, часть 3 The Time Monster, Part Three
Сезон 9 Серия 23
3 июня 1972
Временной монстр, часть 4 The Time Monster, Part Four
Сезон 9 Серия 24
10 июня 1972
Временной монстр, часть 5 The Time Monster, Part Five
Сезон 9 Серия 25
17 июня 1972
Временной монстр, часть 6 The Time Monster, Part Six
Сезон 9 Серия 26
24 июня 1972
