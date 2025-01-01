В 17 сезоне сериала «Доктор Кто» Доктор пытается избежать мести Тёмного Стража. Он хочет настроить ТАРДИС так, чтобы материализация произошла в каком-то неожиданном месте. Но планета, на которой он оказывается – это последнее место, где он хотел бы очутиться. Доктор угодил на Скаро, родину Далеков. Тем временем чего только не происходит в немыслимой, фантастической французской столице! Граф Скарлиони выступил в качестве мецената и щедро спонсировал опыты со временем. Вскоре Доктору становится известно, что готовится масштабное похищение знаменитого полотна Леонардо да Винчи из Лувра.