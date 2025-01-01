Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 1 сентября 1979
Год выпуска 1979
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 17-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 17 сезоне сериала «Доктор Кто» Доктор пытается избежать мести Тёмного Стража. Он хочет настроить ТАРДИС так, чтобы материализация произошла в каком-то неожиданном месте. Но планета, на которой он оказывается – это последнее место, где он хотел бы очутиться. Доктор угодил на Скаро, родину Далеков. Тем временем чего только не происходит в немыслимой, фантастической французской столице! Граф Скарлиони выступил в качестве мецената и щедро спонсировал опыты со временем. Вскоре Доктору становится известно, что готовится масштабное похищение знаменитого полотна Леонардо да Винчи из Лувра.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Судьба далеков, часть 1 Destiny of the Daleks, Part One
Сезон 17 Серия 1
1 сентября 1979
Судьба далеков, часть 2 Destiny of the Daleks, Part Two
Сезон 17 Серия 2
8 сентября 1979
Судьба далеков, часть 3 Destiny of the Daleks, Part Three
Сезон 17 Серия 3
15 сентября 1979
Судьба далеков, часть 4 Destiny of the Daleks, Part Four
Сезон 17 Серия 4
22 сентября 1979
Город смерти, часть 1 City of Death, Part One
Сезон 17 Серия 5
29 сентября 1979
Город смерти, часть 2 City of Death, Part Two
Сезон 17 Серия 6
6 октября 1979
Город смерти, часть 3 City of Death, Part Three
Сезон 17 Серия 7
13 октября 1979
Город смерти, часть 4 City of Death, Part Four
Сезон 17 Серия 8
20 октября 1979
Чудовище из ямы, часть 1 The Creature from the Pit, Part One
Сезон 17 Серия 9
27 октября 1979
Чудовище из ямы, часть 2 The Creature from the Pit, Part Two
Сезон 17 Серия 10
3 ноября 1979
Чудовище из ямы, часть 3 The Creature from the Pit, Part Three
Сезон 17 Серия 11
10 ноября 1979
Чудовище из ямы, часть 4 The Creature from the Pit, Part Four
Сезон 17 Серия 12
17 ноября 1979
Кошмар Эдема, часть 1 Nightmare of Eden, Part One
Сезон 17 Серия 13
24 ноября 1979
Кошмар Эдема, часть 2 Nightmare of Eden, Part Two
Сезон 17 Серия 14
1 декабря 1979
Кошмар Эдема, часть 3 Nightmare of Eden, Part Three
Сезон 17 Серия 15
8 декабря 1979
Кошмар Эдема, часть 4 Nightmare of Eden, Part Four
Сезон 17 Серия 16
15 декабря 1979
Рога Нимона, часть 1 The Horns of Nimon, Part One
Сезон 17 Серия 17
22 декабря 1979
Рога Нимона, часть 2 The Horns of Nimon, Part Two
Сезон 17 Серия 18
29 декабря 1979
Рога Нимона, часть 3 The Horns of Nimon, Part Three
Сезон 17 Серия 19
5 января 1980
Рога Нимона, часть 4 The Horns of Nimon, Part Four
Сезон 17 Серия 20
12 января 1980
