Доктор Кто 1963 - 1989 21 сезон

Постер к 21-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 21
Название Сезон 21
Премьера сезона 5 января 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 21-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 21 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказался в будущем – в 2084 году. Члены экипажа попадают на подводную военную станцию, работники которой явно не рады чужакам на секретном сооружении. Но спустя некоторое время участники событий сталкиваются с проблемами куда серьезнее: на базу совершает нападение войско силурианцев. Это представители древнейшей расы, которые обитали на планете Земля задолго до появления людей. Тем временем команда энтузиастов решила заняться реконструкцией событий Гражданской войны восемнадцатого века, но они даже не подозревают, что их игра разбудит мировое зло. 

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Воины из глубины, часть 1 Warriors of the Deep, Part One
Сезон 21 Серия 1
5 января 1984
Воины из глубины, часть 2 Warriors of the Deep, Part Two
Сезон 21 Серия 2
6 января 1984
Воины из глубины, часть 3 Warriors of the Deep, Part Three
Сезон 21 Серия 3
12 января 1984
Воины из глубины, часть 4 Warriors of the Deep, Part Four
Сезон 21 Серия 4
13 января 1984
Пробуждение, часть 1 The Awakening, Part One
Сезон 21 Серия 5
19 января 1984
Пробуждение, часть 2 The Awakening, Part Two
Сезон 21 Серия 6
20 января 1984
Фронтиос, часть 1 Frontios, Part One
Сезон 21 Серия 7
26 января 1984
Фронтиос, часть 2 Frontios, Part Two
Сезон 21 Серия 8
27 января 1984
Фронтиос, часть 3 Frontios, Part Three
Сезон 21 Серия 9
2 февраля 1984
Фронтиос, часть 4 Frontios, Part Four
Сезон 21 Серия 10
3 февраля 1984
Воскрешение далеков, часть 1 Resurrection of the Daleks, Part One
Сезон 21 Серия 11
8 февраля 1984
Воскрешение далеков, часть 2 Resurrection of the Daleks, Part Two
Сезон 21 Серия 12
15 февраля 1984
Планета Огня, часть 1 Planet of Fire, Part One
Сезон 21 Серия 13
23 февраля 1984
Планета Огня, часть 2 Planet of Fire, Part Two
Сезон 21 Серия 14
24 февраля 1984
Планета Огня, часть 3 Planet of Fire, Part Three
Сезон 21 Серия 15
1 марта 1984
Планета Огня, часть 4 Planet of Fire, Part Four
Сезон 21 Серия 16
2 марта 1984
Пещеры Андрозани, часть 1 The Caves of Androzani, Part One
Сезон 21 Серия 17
8 марта 1984
Пещеры Андрозани, часть 2 The Caves of Androzani, Part Two
Сезон 21 Серия 18
9 марта 1984
Пещеры Андрозани, часть 3 The Caves of Androzani, Part Three
Сезон 21 Серия 19
15 марта 1984
Пещеры Андрозани, часть 4 The Caves of Androzani, Part Four
Сезон 21 Серия 20
16 марта 1984
Дилемма близнецов, часть 1 The Twin Dilemma, Part One
Сезон 21 Серия 21
22 марта 1984
Дилемма близнецов, часть 2 The Twin Dilemma, Part Two
Сезон 21 Серия 22
23 марта 1984
Дилемма близнецов, часть 3 The Twin Dilemma, Part Three
Сезон 21 Серия 23
29 марта 1984
Дилемма близнецов, часть 4 The Twin Dilemma, Part Four
Сезон 21 Серия 24
30 марта 1984
