Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 20 сезон

Постер к 20-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 20

Doctor Who
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 4 января 1983
Год выпуска 1983
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 20-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 20 сезоне сериала «Доктор Кто» два подростка путешествуют и решают переночевать в доме, который выглядит заброшенным. Они и представить себе не могли, что совершают роковую ошибку. В это время Доктор должен разобраться не только с тем, что некое создание из параллельной реальности испытывает к нему чрезмерный интерес, но и с масштабным заговором Повелителей Времени. Мара, которая казалась полностью сломленной, собирается снова проникнуть в реальный мир из глубин подсознания Тиган. И как назло, по случайному стечению обстоятельств ТАРДИС материализуется как раз на ее родине.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 20-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Арка бесконечности, часть 1 Arc of Infinity, Part One
Сезон 20 Серия 1
4 января 1983
Арка бесконечности, часть 2 Arc of Infinity, Part Two
Сезон 20 Серия 2
5 января 1983
Арка бесконечности, часть 3 Arc of Infinity, Part Three
Сезон 20 Серия 3
11 января 1983
Арка бесконечности, часть 4 Arc of Infinity, Part Four
Сезон 20 Серия 4
12 января 1983
Танец змеи, часть 1 Snakedance, Part One
Сезон 20 Серия 5
18 января 1983
Танец змеи, часть 2 Snakedance, Part Two
Сезон 20 Серия 6
19 января 1983
Танец змеи, часть 3 Snakedance, Part Three
Сезон 20 Серия 7
25 января 1983
Танец змеи, часть 4 Snakedance, Part Four
Сезон 20 Серия 8
26 января 1983
Мертвец Модрин, часть 1 Mawdryn Undead, Part One
Сезон 20 Серия 9
1 февраля 1983
Мертвец Модрин, часть 2 Mawdryn Undead, Part Two
Сезон 20 Серия 10
2 февраля 1983
Мертвец Модрин, часть 3 Mawdryn Undead, Part Three
Сезон 20 Серия 11
8 февраля 1983
Мертвец Модрин, часть 4 Mawdryn Undead, Part Four
Сезон 20 Серия 12
9 февраля 1983
Терминус, часть 1 Terminus, Part One
Сезон 20 Серия 13
15 февраля 1983
Терминус, часть 2 Terminus, Part Two
Сезон 20 Серия 14
16 февраля 1983
Терминус, часть 3 Terminus, Part Three
Сезон 20 Серия 15
22 февраля 1983
Терминус, часть 4 Terminus, Part Four
Сезон 20 Серия 16
23 февраля 1983
Просвещение, часть 1 Enlightenment, Part One
Сезон 20 Серия 17
1 марта 1983
Просвещение, часть 2 Enlightenment, Part Two
Сезон 20 Серия 18
2 марта 1983
Просвещение, часть 3 Enlightenment, Part Three
Сезон 20 Серия 19
8 марта 1983
Просвещение, часть 4 Enlightenment, Part Four
Сезон 20 Серия 20
9 марта 1983
Демоны короля, часть 1 The King's Demons, Part One
Сезон 20 Серия 21
15 марта 1983
Демоны короля, часть 2 The King's Demons, Part Two
Сезон 20 Серия 22
16 марта 1983
График выхода всех сериалов
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Весельчак У, привет: спин-офф «Сто лет тому вперед» со сборами 1,5 млрд рублей обещает перевернуть вселенную Булычева — даже дата премьеры известна
В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой
«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет
В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше