Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 12
Doctor Who
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 28 декабря 1974
Год выпуска 1974
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 12-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 12 сезоне сериала «Доктор Кто» после очередной регенерации Доктор столкнулся с новой угрозой в лице огромного робота, которого создала команда ученых. Его задача – поработить этот мир. Сразившись с роботом и одержав над ним победу, Доктор, Сара Джейн и военный врач UNIT'а Гарри Салливан оставляют планету Земля и возвращаются на ТАРДИС. Их ждут новые опасные и увлекательные приключения. Так, ТАРДИС оказывается на космической станции «Нерва», где оставшиеся представители рода людского обитают в криогенных камерах. Они пережидали природную катастрофу, которая уничтожила жизнь на планете Земля. 

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 12-го сезона сериала «Доктор Кто»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Робот, часть 1 Robot, Part One
Сезон 12 Серия 1
28 декабря 1974
Робот, часть 2 Robot, Part Two
Сезон 12 Серия 2
4 января 1975
Робот, часть 3 Robot, Part Three
Сезон 12 Серия 3
11 января 1975
Робот, часть 4 Robot, Part Four
Сезон 12 Серия 4
18 января 1975
Ковчег в космосе, часть 1 The Ark in Space, Part One
Сезон 12 Серия 5
25 января 1975
Ковчег в космосе, часть 2 The Ark in Space, Part Two
Сезон 12 Серия 6
1 февраля 1975
Ковчег в космосе, часть 3 The Ark in Space, Part Three
Сезон 12 Серия 7
8 февраля 1975
Ковчег в космосе, часть 4 The Ark in Space, Part Four
Сезон 12 Серия 8
15 февраля 1975
Эксперимент сонтаранца, часть 1 The Sontaran Experiment, Part One
Сезон 12 Серия 9
22 февраля 1975
Эксперимент сонтаранца, часть 2 The Sontaran Experiment, Part Two
Сезон 12 Серия 10
1 марта 1975
Происхождение далеков, часть 1 Genesis of the Daleks, Part One
Сезон 12 Серия 11
8 марта 1975
Происхождение далеков, часть 2 Genesis of the Daleks, Part Two
Сезон 12 Серия 12
15 марта 1975
Происхождение далеков, часть 3 Genesis of the Daleks, Part Three
Сезон 12 Серия 13
22 марта 1975
Происхождение далеков, часть 4 Genesis of the Daleks, Part Four
Сезон 12 Серия 14
29 марта 1975
Происхождение далеков, часть 5 Genesis of the Daleks, Part Five
Сезон 12 Серия 15
5 апреля 1975
Происхождение далеков, часть 6 Genesis of the Daleks, Part Six
Сезон 12 Серия 16
12 апреля 1975
Месть киберлюдей, часть 1 Revenge of the Cybermen, Part One
Сезон 12 Серия 17
19 апреля 1975
Месть киберлюдей, часть 2 Revenge of the Cybermen, Part Two
Сезон 12 Серия 18
26 апреля 1975
Месть киберлюдей, часть 3 Revenge of the Cybermen, Part Three
Сезон 12 Серия 19
3 мая 1975
Месть киберлюдей, часть 4 Revenge of the Cybermen, Part Four
Сезон 12 Серия 20
10 мая 1975
График выхода всех сериалов
Летом кондиционер «молотит» 24/7: нашел идеальный режим — техника не изнашивается, температура дома близка к идеалу
Обман, о котором пассажиры РЖД даже не догадывались: экс-проводница раскрыла «мутную» схему с постельным бельем в поездах
Бросила это в бачок унитаза — и про неприятный запах забыла навсегда: копеечный лайфхак удивил даже сантехника
«Не хуже "Ликвидации", точно интереснее»: сериал НТВ с рейтингом 8,3, который хочется пересматривать даже спустя 10 лет — Гармаш там шикарен
Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут
Лучший мини-сериал по версии ТЭФИ, рейтинг 7,6 и всего 4 эпизода: вот почему 97% зрителей массово советуют эту российскую новинку
Вам грустно? Хочется забиться в угол и плакать? Посмотрите эти 5 мотивирующих фильмов, прежде чем опускать руки
Этот детектив НТВ не получил ТЭФИ, но почти 75 000 зрителей поставили ему 8.1: «Лучшее, что сделано в жанре»
Японцы по-тихому сняли лучший боевик за последние 15 лет: «Драки круче чем в "Рейде", повсюду кровь – это адреналиновая бомба»
Ментовская сила или убойные войны? Сложный тест по культовым российским боевикам не осилите точно, если смотрите только «Первый отдел»
«Пора уже остепениться»: поклонники «Первого отдела» сами решили, какое будущее ждет Брагина в 6 сезоне — требования вполне понятны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше