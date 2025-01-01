Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 24 сезон

Постер к 24-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто

Doctor Who
Оригинальное название Season 24
Название Сезон 24
Премьера сезона 7 сентября 1987
Год выпуска 1987
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 24-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 24 сезоне сериала «Доктор Кто» на планете Лакертия срочно требуется помощь Доктора. Рани идет на хитрость и сбивает ТАРДИС в полете, заставляя ее приземлиться. Шестой Доктор погибает в этой подстроенной аварии. Ему удается регенерировать, но в процессе он забывает часть событий из своего прошлого. Тогда Рани похищает его спутницу Мел Буш и сама принимает ее облик, чтобы обманом заставить Доктора починить сломанную машину. Тем временем настоящую Мел обнаруживает один из жителей планеты – мрачный мятежник, выступающий против Рани. Ему удается забрать девушку с корабля и удариться с ней в бега.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 24-го сезона сериала «Доктор Кто»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Время и Рани, часть 1 Time and the Rani, Part One
Сезон 24 Серия 1
7 сентября 1987
Время и Рани, часть 2 Time and the Rani, Part Two
Сезон 24 Серия 2
14 сентября 1987
Время и Рани, часть 3 Time and the Rani, Part Three
Сезон 24 Серия 3
21 сентября 1987
Время и Рани, часть 4 Time and the Rani, Part Four
Сезон 24 Серия 4
28 сентября 1987
Райские башни, часть 1 Paradise Towers, Part One
Сезон 24 Серия 5
5 октября 1987
Райские башни, часть 2 Paradise Towers, Part Two
Сезон 24 Серия 6
12 октября 1987
Райские башни, часть 3 Paradise Towers, Part Three
Сезон 24 Серия 7
19 октября 1987
Райские башни, часть 4 Paradise Towers, Part Four
Сезон 24 Серия 8
26 октября 1987
Дельта и знаменосцы, часть 1 Delta and the Bannermen, Part One
Сезон 24 Серия 9
2 ноября 1987
Дельта и знаменосцы, часть 2 Delta and the Bannermen, Part Two
Сезон 24 Серия 10
9 ноября 1987
Дельта и знаменосцы, часть 3 Delta and the Bannermen, Part Three
Сезон 24 Серия 11
16 ноября 1987
Драконье пламя, часть 1 Dragonfire, Part One
Сезон 24 Серия 12
23 ноября 1987
Драконье пламя, часть 2 Dragonfire, Part Two
Сезон 24 Серия 13
30 ноября 1987
Драконье пламя, часть 3 Dragonfire, Part Three
Сезон 24 Серия 14
7 декабря 1987
