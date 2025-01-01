В 24 сезоне сериала «Доктор Кто» на планете Лакертия срочно требуется помощь Доктора. Рани идет на хитрость и сбивает ТАРДИС в полете, заставляя ее приземлиться. Шестой Доктор погибает в этой подстроенной аварии. Ему удается регенерировать, но в процессе он забывает часть событий из своего прошлого. Тогда Рани похищает его спутницу Мел Буш и сама принимает ее облик, чтобы обманом заставить Доктора починить сломанную машину. Тем временем настоящую Мел обнаруживает один из жителей планеты – мрачный мятежник, выступающий против Рани. Ему удается забрать девушку с корабля и удариться с ней в бега.