Доктор Кто 1963 - 1989 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 1963
Год выпуска 1963
Количество серий 42
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 1 сезоне сериала «Доктор Кто» в центре событий оказывается Повелитель Времени, который переживает свою первую регенерацию. Вместе с внучкой Сьюзан Доктор был «изгнан» из родного мира. Теперь они находятся в Великобритании 60-х годов. Преподаватели Сьюзан, Барбара Райт и Йен Честертон оказались первыми спутниками Доктора по случайному стечению обстоятельств. Они устроили слежку за его внучкой и ворвались внутрь полицейской будки, с помощью которой осуществляются путешествия сквозь время и пространство. Тогда Доктор решил сделать их своими попутчиками, ведь он не умеет управлять ТАРДИС и не знает, как отправить их назад в 63-й год.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Неземное дитя An Unearthly Child (An Unearthly Child, Part One)
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 1963
Пещера черепов The Cave of Skulls (An Unearthly Child, Part Two)
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 1963
Лес страха The Forest of Fear (An Unearthly Child, Part Three)
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 1963
Создатель огня The Firemaker (An Unearthly Child, Part Four)
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 1963
Мёртвая планета The Dead Planet (The Daleks, Part One)
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 1963
Уцелевшие The Survivors (The Daleks, Part Two)
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 1963
Побег The Escape (The Daleks, Part Three)
Сезон 1 Серия 7
4 января 1964
Засада The Ambush (The Daleks, Part Four)
Сезон 1 Серия 8
11 января 1964
Экспедиция The Expedition (The Daleks, Part Five)
Сезон 1 Серия 9
18 января 1964
Испытание The Ordeal (The Daleks, Part Six)
Сезон 1 Серия 10
25 января 1964
Спасение The Rescue (The Daleks, Part Seven)
Сезон 1 Серия 11
1 февраля 1964
Грань уничтожения The Edge of Destruction (The Edge of Destruction, Part One)
Сезон 1 Серия 12
8 февраля 1964
Край бедствия The Brink of Disaster (The Edge of Destruction, Part Two)
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 1964
Крыша мира The Roof of the World (Marco Polo, Part One)
Сезон 1 Серия 14
22 февраля 1964
Поющие пески The Singing Sands (Marco Polo, Part Two)
Сезон 1 Серия 15
29 февраля 1964
Пять сотен глаз Five Hundred Eyes (Marco Polo, Part Three)
Сезон 1 Серия 16
7 марта 1964
Стена лжи The Wall of Lies (Marco Polo, Part Four)
Сезон 1 Серия 17
14 марта 1964
Всадник из Шанду Rider From Shang-Tu (Marco Polo, Part Five)
Сезон 1 Серия 18
21 марта 1964
Могучий Хубилай-хан Mighty Kublai Khan (Marco Polo, Part Six)
Сезон 1 Серия 19
28 марта 1964
Убийца в Пекине Assassin at Peking (Marco Polo, Part Seven)
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 1964
Море смерти The Sea of Death (The Keys of Marinus, Part One)
Сезон 1 Серия 21
11 апреля 1964
Бархатная сеть The Velvet Web (The Keys of Marinus, Part Two)
Сезон 1 Серия 22
18 апреля 1964
Кричащие джунгли The Screaming Jungle (The Keys of Marinus, Part Three)
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 1964
Снега ужаса The Snows of Terror (The Keys of Marinus, Part Four)
Сезон 1 Серия 24
2 мая 1964
Смертельный приговор Sentence of Death (The Keys of Marinus, Part Five)
Сезон 1 Серия 25
9 мая 1964
Ключи Маринуса The Keys of Marinus (The Keys of Marinus, Part Six)
Сезон 1 Серия 26
16 мая 1964
Храм зла The Temple of Evil (The Aztecs, Part One)
Сезон 1 Серия 27
23 мая 1964
Воины смерти The Warriors of Death (The Aztecs, Part Two)
Сезон 1 Серия 28
30 мая 1964
Невеста жертвоприношения The Bride of Sacrifice (The Aztecs, Part Three)
Сезон 1 Серия 29
6 июня 1964
День темноты The Day of Darkness (The Aztecs, Part Four)
Сезон 1 Серия 30
13 июня 1964
Незнакомцы в космосе Strangers in Space (The Sensorites, Part One)
Сезон 1 Серия 31
20 июня 1964
Воины против воли The Unwilling Warriors (The Sensorites, Part Two)
Сезон 1 Серия 32
27 июня 1964
Скрытая опасность Hidden Danger (The Sensorites, Part Three)
Сезон 1 Серия 33
11 июля 1964
Наперегонки со смертью A Race Against Death (The Sensorites, Part Four)
Сезон 1 Серия 34
18 июля 1964
Похищение Kidnap (The Sensorites, Part Five)
Сезон 1 Серия 35
25 июля 1964
Отчаянное предприятие A Desperate Venture (The Sensorites, Part Six)
Сезон 1 Серия 36
1 августа 1964
Земля страха A Land of Fear (The Reign of Terror, Part One)
Сезон 1 Серия 37
8 августа 1964
Гости мадам Гильотины Guests of Madame Guillotine (The Reign of Terror, Part Two)
Сезон 1 Серия 38
15 августа 1964
Изменение личности A Change of Identity (The Reign of Terror, Part Three)
Сезон 1 Серия 39
22 августа 1964
Французский тиран The Tyrant of France (The Reign of Terror, Part Four)
Сезон 1 Серия 40
29 августа 1964
Необходимая сделка A Bargain of Necessity (The Reign of Terror, Part Five)
Сезон 1 Серия 41
5 сентября 1964
Пленники Консьержери Prisoners of Conciergerie (The Reign of Terror, Part Six)
Сезон 1 Серия 42
12 сентября 1964
