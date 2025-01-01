Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 6

Doctor Who
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 августа 1968
Год выпуска 1968
Количество серий 44
Продолжительность сезона 18 часов 20 минут
О чем 6-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 6 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказывается на тихой планете Далкис. Доктор хочет, чтобы они с Джейми и Зои немного передохнули. Но только герои совсем не рассчитывали, что на Далкисе внезапно окажутся некие Доминаторы. Кажется, небольшой передышки отважным героям не видать. Затем Доктор вынужден принять экстренные меры, чтобы оградить ТАРДИС от опасности. В конечном счете он вместе со своими попутчиками Джейми и Зои попадает за грань реальности – в мир, где оживают выдуманные персонажи. Также путешественники во времени побывают в британской столице двадцатого столетия, где вновь столкнутся с Киберлюдьми.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Доминаторы, часть 1 The Dominators, Part One
Сезон 6 Серия 1
10 августа 1968
Доминаторы, часть 2 The Dominators, Part Two
Сезон 6 Серия 2
17 августа 1968
Доминаторы, часть 3 The Dominators, Part Three
Сезон 6 Серия 3
24 августа 1968
Доминаторы, часть 4 The Dominators, Part Four
Сезон 6 Серия 4
31 августа 1968
Доминаторы, часть 5 The Dominators, Part Five
Сезон 6 Серия 5
7 сентября 1968
Вор разума, часть 1 The Mind Robber, Part One
Сезон 6 Серия 6
14 сентября 1968
Вор разума, часть 2 The Mind Robber, Part Two
Сезон 6 Серия 7
21 сентября 1968
Вор разума, часть 3 The Mind Robber, Part Three
Сезон 6 Серия 8
28 сентября 1968
Вор разума, часть 4 The Mind Robber, Part Four
Сезон 6 Серия 9
5 октября 1968
Вор разума, часть 5 The Mind Robber, Part Five
Сезон 6 Серия 10
12 октября 1968
Вторжение, часть 1 The Invasion, Part One
Сезон 6 Серия 11
2 ноября 1968
Вторжение, часть 2 The Invasion, Part Two
Сезон 6 Серия 12
9 ноября 1968
Вторжение, часть 3 The Invasion, Part Three
Сезон 6 Серия 13
16 ноября 1968
Вторжение, часть 4 The Invasion, Part Four
Сезон 6 Серия 14
23 ноября 1968
Вторжение, часть 5 The Invasion, Part Five
Сезон 6 Серия 15
30 ноября 1968
Вторжение, часть 6 The Invasion, Part Six
Сезон 6 Серия 16
7 декабря 1968
Вторжение, часть 7 The Invasion, Part Seven
Сезон 6 Серия 17
14 декабря 1968
Вторжение, часть 8 The Invasion, Part Eight
Сезон 6 Серия 18
21 декабря 1968
Кротоны, часть 1 The Krotons, Part One
Сезон 6 Серия 19
28 декабря 1968
Кротоны, часть 2 The Krotons, Part Two
Сезон 6 Серия 20
4 января 1969
Кротоны, часть 3 The Krotons, Part Three
Сезон 6 Серия 21
11 января 1969
Кротоны, часть 4 The Krotons, Part Four
Сезон 6 Серия 22
18 января 1969
Семена смерти, часть 1 The Seeds of Death, Part One
Сезон 6 Серия 23
25 января 1969
Семена смерти, часть 2 The Seeds of Death, Part Two
Сезон 6 Серия 24
1 февраля 1969
Семена смерти, часть 3 The Seeds of Death, Part Three
Сезон 6 Серия 25
8 февраля 1969
Семена смерти, часть 4 The Seeds of Death, Part Four
Сезон 6 Серия 26
15 февраля 1969
Семена смерти, часть 5 The Seeds of Death, Part Five
Сезон 6 Серия 27
22 февраля 1969
Семена смерти, часть 6 The Seeds of Death, Part Six
Сезон 6 Серия 28
1 марта 1969
Космические пираты, часть 1 The Space Pirates, Part One
Сезон 6 Серия 29
8 марта 1969
Космические пираты, часть 2 The Space Pirates, Part Two
Сезон 6 Серия 30
15 марта 1969
Космические пираты, часть 3 The Space Pirates, Part Three
Сезон 6 Серия 31
22 марта 1969
Космические пираты, часть 4 The Space Pirates, Part Four
Сезон 6 Серия 32
29 марта 1969
Космические пираты, часть 5 The Space Pirates, Part Five
Сезон 6 Серия 33
5 апреля 1969
Космические пираты, часть 6 The Space Pirates, Part Six
Сезон 6 Серия 34
12 апреля 1969
Военные игры, часть 1 The War Games, Part One
Сезон 6 Серия 35
19 апреля 1969
Военные игры, часть 2 The War Games, Part Two
Сезон 6 Серия 36
26 апреля 1969
Военные игры, часть 3 The War Games, Part Three
Сезон 6 Серия 37
3 мая 1969
Военные игры, часть 4 The War Games, Part Four
Сезон 6 Серия 38
10 мая 1969
Военные игры, часть 5 The War Games, Part Five
Сезон 6 Серия 39
17 мая 1969
Военные игры, часть 6 The War Games, Part Six
Сезон 6 Серия 40
24 мая 1969
Военные игры, часть 7 The War Games, Part Seven
Сезон 6 Серия 41
31 мая 1969
Военные игры, часть 8 The War Games, Part Eight
Сезон 6 Серия 42
7 июня 1969
Военные игры, часть 9 The War Games, Part Nine
Сезон 6 Серия 43
14 июня 1969
Военные игры, часть 10 The War Games, Part Ten
Сезон 6 Серия 44
21 июня 1969
График выхода всех сериалов
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Убийца так близко, что дышит вам в спину: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 7,2, которые постоянно пытаются запутать и у них это получается
«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше