Доктор Кто 1963 - 1989 19 сезон

Постер к 19-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 4 января 1982
Год выпуска 1982
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 19-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 19 сезоне сериала «Доктор Кто» очередная реинкарнация Доктора прошла не совсем удачно. Он чувствует себя чересчур ослабленным, а следовательно – не может оказать сопротивление проискам своего главного недруга – Мастера. Тогда главный герой выдвигается на Кастровальву — место, где, по мнению Доктора, он сможет полностью прийти в себя. Затем Доктор планирует доставить Тиган в аэропорт, но вместо Хитроу ТАРДИС переносит их на борт космического корабля, который движется к планете Земля. На борту, кроме трех пришельцев, находятся персонажи из различных исторических периодов. При этом никто не знает, зачем они здесь находятся.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 19-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Кастровальва, часть 1 Castrovalva, Part One
Сезон 19 Серия 1
4 января 1982
Кастровальва, часть 2 Castrovalva, Part Two
Сезон 19 Серия 2
5 января 1982
Кастровальва, часть 3 Castrovalva, Part Three
Сезон 19 Серия 3
11 января 1982
Кастровальва, часть 4 Castrovalva, Part Four
Сезон 19 Серия 4
12 января 1982
Четверо в Судный день, часть 1 Four to Doomsday, Part One
Сезон 19 Серия 5
18 января 1982
Четверо в Судный день, часть 2 Four to Doomsday, Part Two
Сезон 19 Серия 6
19 января 1982
Четверо в Судный день, часть 3 Four to Doomsday, Part Three
Сезон 19 Серия 7
25 января 1982
Четверо в Судный день, часть 4 Four to Doomsday, Part Four
Сезон 19 Серия 8
26 января 1982
Кинда, часть 1 Kinda, Part One
Сезон 19 Серия 9
1 февраля 1982
Кинда, часть 2 Kinda, Part Two
Сезон 19 Серия 10
2 февраля 1982
Кинда, часть 3 Kinda, Part Three
Сезон 19 Серия 11
8 февраля 1982
Кинда, часть 4 Kinda, Part Four
Сезон 19 Серия 12
9 февраля 1982
Кара, часть 1 The Visitation, Part One
Сезон 19 Серия 13
15 февраля 1982
Кара, часть 2 The Visitation, Part Two
Сезон 19 Серия 14
16 февраля 1982
Кара, часть 3 The Visitation, Part Three
Сезон 19 Серия 15
22 февраля 1982
Кара, часть 4 The Visitation, Part Four
Сезон 19 Серия 16
23 февраля 1982
Черная орхидея, часть 1 Black Orchid, Part One
Сезон 19 Серия 17
1 марта 1982
Черная орхидея, часть 2 Black Orchid, Part Two
Сезон 19 Серия 18
2 марта 1982
Землетрясение, часть 1 Earthshock, Part One
Сезон 19 Серия 19
8 марта 1982
Землетрясение, часть 2 Earthshock, Part Two
Сезон 19 Серия 20
9 марта 1982
Землетрясение, часть 3 Earthshock, Part Three
Сезон 19 Серия 21
15 марта 1982
Землетрясение, часть 4 Earthshock, Part Four
Сезон 19 Серия 22
16 марта 1982
Временной полёт, часть 1 Time-Flight, Part One
Сезон 19 Серия 23
22 марта 1982
Временной полёт, часть 2 Time-Flight, Part Two
Сезон 19 Серия 24
23 марта 1982
Временной полёт, часть 3 Time-Flight, Part Three
Сезон 19 Серия 25
29 марта 1982
Временной полёт, часть 4 Time-Flight, Part Four
Сезон 19 Серия 26
30 марта 1982
График выхода всех сериалов
