В 19 сезоне сериала «Доктор Кто» очередная реинкарнация Доктора прошла не совсем удачно. Он чувствует себя чересчур ослабленным, а следовательно – не может оказать сопротивление проискам своего главного недруга – Мастера. Тогда главный герой выдвигается на Кастровальву — место, где, по мнению Доктора, он сможет полностью прийти в себя. Затем Доктор планирует доставить Тиган в аэропорт, но вместо Хитроу ТАРДИС переносит их на борт космического корабля, который движется к планете Земля. На борту, кроме трех пришельцев, находятся персонажи из различных исторических периодов. При этом никто не знает, зачем они здесь находятся.