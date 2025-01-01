Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 сентября 1965
Год выпуска 1965
Количество серий 45
Продолжительность сезона 18 часов 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 3 сезоне сериала «Доктор Кто» Первый Доктор продолжает путешествия во времени со своими попутчиками, Вики и Стивеном. ТАРДИС вместе со своим экипажем оказывается на обреченной планете, которая стала последним пристанищем для воюющих космических кораблей, потерпевших крушение. Известно, что планета взорвется через 14 рассветов, корабль дравинов неисправен, и Маага со своей командой хочет захватить корабль риллов, который, как они думают, подлежит восстановлению после аварии. Доктор, Вики и Стивен сталкиваются с небольшими роботами, которых Вики окрестила Неваляшками. Пока непонятно, представляют ли они опасность. 

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Четыреста рассветов Four Hundred Dawns (Galaxy 4, Part One)
Сезон 3 Серия 1
11 сентября 1965
Стальная ловушка Trap of Steel (Galaxy 4, Part Two)
Сезон 3 Серия 2
18 сентября 1965
Воздушный шлюз Air Lock (Galaxy 4, Part Three)
Сезон 3 Серия 3
25 сентября 1965
Взрывающаяся планета The Exploding Planet (Galaxy 4, Part Four)
Сезон 3 Серия 4
2 октября 1965
Миссия в неизвестное Mission to the Unknown
Сезон 3 Серия 5
9 октября 1965
Храм тайн Temple of Secrets (The Myth Makers, Part One)
Сезон 3 Серия 6
16 октября 1965
Маленький предсказатель и быстрое возвращение Small Prophet, Quick Return (The Myth Makers, Part Two)
Сезон 3 Серия 7
23 октября 1965
Смерть шпиона Death of a Spy (The Myth Makers, Part Three)
Сезон 3 Серия 8
30 октября 1965
Конь разрушения Horse of Destruction (The Myth Makers, Part Four)
Сезон 3 Серия 9
6 ноября 1965
Кошмар начинается The Nightmare Begins (The Daleks' Master Plan, Part One)
Сезон 3 Серия 10
13 ноября 1965
День апокалипсиса Day of Armageddon (The Daleks' Master Plan, Part Two)
Сезон 3 Серия 11
20 ноября 1965
Планета дьявола Devil's Planet (The Daleks' Master Plan, Part Three)
Сезон 3 Серия 12
27 ноября 1965
Предатели The Traitors (The Daleks' Master Plan, Part Four)
Сезон 3 Серия 13
4 декабря 1965
Встречный заговор Counter Plot (The Daleks' Master Plan, Part Five)
Сезон 3 Серия 14
11 декабря 1965
Корона Солнца Coronas of the Sun (The Daleks' Master Plan, Part Six)
Сезон 3 Серия 15
18 декабря 1965
Торжество Стивена The Feast of Steven (The Daleks' Master Plan, Part Seven)
Сезон 3 Серия 16
25 декабря 1965
Вулкан Volcano (The Daleks' Master Plan, Part Eight)
Сезон 3 Серия 17
1 января 1966
Золотая смерть Golden Death (The Daleks' Master Plan, Part Nine)
Сезон 3 Серия 18
8 января 1966
Переключатель побега Escape Switch (The Daleks' Master Plan, Part Ten)
Сезон 3 Серия 19
15 января 1966
Потерянная планета The Abandoned Planet (The Daleks' Master Plan, Part Eleven)
Сезон 3 Серия 20
22 января 1966
Разрушение времени Destruction of Time (The Daleks' Master Plan, Part Twelve)
Сезон 3 Серия 21
29 января 1966
Война Бога War of God (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part One)
Сезон 3 Серия 22
5 февраля 1966
Морская попрошайка The Sea Beggar (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Two)
Сезон 3 Серия 23
12 февраля 1966
Священник смерти Priest of Death (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Three)
Сезон 3 Серия 24
19 февраля 1966
Колокол судьбы Bell of Doom (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Four)
Сезон 3 Серия 25
26 февраля 1966
Стальное небо The Steel Sky (The Ark, Part One)
Сезон 3 Серия 26
5 марта 1966
Эпидемия The Plague (The Ark, Part Two)
Сезон 3 Серия 27
12 марта 1966
Возвращение The Return (The Ark, Part Three)
Сезон 3 Серия 28
19 марта 1966
Бомба The Bomb (The Ark, Part Four)
Сезон 3 Серия 29
26 марта 1966
Небесная комната игрушек The Celestial Toyroom (The Celestial Toymaker, Part One)
Сезон 3 Серия 30
2 апреля 1966
Кукольный зал The Hall of Dolls (The Celestial Toymaker, Part Two)
Сезон 3 Серия 31
9 апреля 1966
Танцпол The Dancing Floor (The Celestial Toymaker, Part Three)
Сезон 3 Серия 32
16 апреля 1966
Последнее испытание The Final Test (The Celestial Toymaker, Part Four)
Сезон 3 Серия 33
23 апреля 1966
Последнее испытание A Holiday for the Doctor (The Gunfighters, Part One)
Сезон 3 Серия 34
30 апреля 1966
Не стреляйте в пианиста Don't Shoot the Pianist (The Gunfighters, Part Two)
Сезон 3 Серия 35
7 мая 1966
Джонни Ринго Johnny Ringo (The Gunfighters, Part Three)
Сезон 3 Серия 36
14 мая 1966
Корраль О-Кей The O.K. Corral (The Gunfighters, Part Four)
Сезон 3 Серия 37
21 мая 1966
Дикари, часть 1 The Savages, Part One
Сезон 3 Серия 38
28 мая 1966
Дикари, часть 2 The Savages, Part Two
Сезон 3 Серия 39
4 июня 1966
Дикари, часть 3 The Savages, Part Three
Сезон 3 Серия 40
11 июня 1966
Дикари, часть 4 The Savages, Part Four
Сезон 3 Серия 41
18 июня 1966
Военные машины, часть 1 The War Machines, Part One
Сезон 3 Серия 42
25 июня 1966
Военные машины, часть 2 The War Machines, Part Two
Сезон 3 Серия 43
2 июля 1966
Военные машины, часть 3 The War Machines, Part Three
Сезон 3 Серия 44
9 июля 1966
Военные машины, часть 4 The War Machines, Part Four
Сезон 3 Серия 45
16 июля 1966
