В 3 сезоне сериала «Доктор Кто» Первый Доктор продолжает путешествия во времени со своими попутчиками, Вики и Стивеном. ТАРДИС вместе со своим экипажем оказывается на обреченной планете, которая стала последним пристанищем для воюющих космических кораблей, потерпевших крушение. Известно, что планета взорвется через 14 рассветов, корабль дравинов неисправен, и Маага со своей командой хочет захватить корабль риллов, который, как они думают, подлежит восстановлению после аварии. Доктор, Вики и Стивен сталкиваются с небольшими роботами, которых Вики окрестила Неваляшками. Пока непонятно, представляют ли они опасность.