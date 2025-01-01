В 15 сезоне сериала «Доктор Кто» уединенный маяк неподалеку от берегов Великобритании всегда было принято считать местом с дурной репутацией. Но в ту ночь, когда на него попали три смотрителя, произошло нечто неожиданное. Путешественники во времени в лице Доктора, Лилы и Нечта не смогут стереть из памяти этот день. Точнее, те из них, кому удалось дожить до восхода солнца. В 5000 году экипаж по дороге к Титану столкнулся с неким вселенским облаком, которое заразило их интеллектуальным вирусом. Когда Доктор отправился по сигналу SOS, то тоже был поражен им. Единственный способ справиться с напастью — это оказаться внутри Доктора и ликвидировать ядро.