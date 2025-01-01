Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 15

Doctor Who
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 3 сентября 1977
Год выпуска 1977
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 15-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 15 сезоне сериала «Доктор Кто» уединенный маяк неподалеку от берегов Великобритании всегда было принято считать местом с дурной репутацией. Но в ту ночь, когда на него попали три смотрителя, произошло нечто неожиданное. Путешественники во времени в лице Доктора, Лилы и Нечта не смогут стереть из памяти этот день. Точнее, те из них, кому удалось дожить до восхода солнца. В 5000 году экипаж по дороге к Титану столкнулся с неким вселенским облаком, которое заразило их интеллектуальным вирусом. Когда Доктор отправился по сигналу SOS, то тоже был поражен им. Единственный способ справиться с напастью — это оказаться внутри Доктора и ликвидировать ядро.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 15-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Ужас Скалы клыка, часть 1 Horror of Fang Rock, Part One
Сезон 15 Серия 1
3 сентября 1977
Ужас Скалы клыка, часть 2 Horror of Fang Rock, Part Two
Сезон 15 Серия 2
10 сентября 1977
Ужас Скалы клыка, часть 3 Horror of Fang Rock, Part Three
Сезон 15 Серия 3
17 сентября 1977
Ужас Скалы клыка, часть 4 Horror of Fang Rock, Part Four
Сезон 15 Серия 4
24 сентября 1977
Невидимый враг, часть 1 The Invisible Enemy, Part One
Сезон 15 Серия 5
1 октября 1977
Невидимый враг, часть 2 The Invisible Enemy, Part Two
Сезон 15 Серия 6
8 октября 1977
Невидимый враг, часть 3 The Invisible Enemy, Part Three
Сезон 15 Серия 7
15 октября 1977
Невидимый враг, часть 4 The Invisible Enemy, Part Four
Сезон 15 Серия 8
22 октября 1977
Образ Фендала, часть 1 Image of the Fendahl, Part One
Сезон 15 Серия 9
29 октября 1977
Образ Фендала, часть 2 Image of the Fendahl, Part Two
Сезон 15 Серия 10
5 ноября 1977
Образ Фендала, часть 3 Image of the Fendahl, Part Three
Сезон 15 Серия 11
12 ноября 1977
Образ Фендала, часть 4 Image of the Fendahl, Part Four
Сезон 15 Серия 12
19 ноября 1977
Создатели Солнца, часть 1 The Sun Makers, Part One
Сезон 15 Серия 13
26 ноября 1977
Создатели Солнца, часть 2 The Sun Makers, Part Two
Сезон 15 Серия 14
3 декабря 1977
Создатели Солнца, часть 3 The Sun Makers, Part Three
Сезон 15 Серия 15
10 декабря 1977
Создатели Солнца, часть 4 The Sun Makers, Part Four
Сезон 15 Серия 16
17 декабря 1977
Подземный мир, часть 1 Underworld, Part One
Сезон 15 Серия 17
7 января 1978
Подземный мир, часть 2 Underworld, Part Two
Сезон 15 Серия 18
14 января 1978
Подземный мир, часть 3 Underworld, Part Three
Сезон 15 Серия 19
21 января 1978
Подземный мир, часть 4 Underworld, Part Four
Сезон 15 Серия 20
28 января 1978
Временно́е вторжение, часть 1 The Invasion of Time, Part One
Сезон 15 Серия 21
4 февраля 1978
Временно́е вторжение, часть 2 The Invasion of Time, Part Two
Сезон 15 Серия 22
11 февраля 1978
Временно́е вторжение, часть 3 The Invasion of Time, Part Three
Сезон 15 Серия 23
18 февраля 1978
Временно́е вторжение, часть 4 The Invasion of Time, Part Four
Сезон 15 Серия 24
25 февраля 1978
Временно́е вторжение, часть 5 The Invasion of Time, Part Five
Сезон 15 Серия 25
4 марта 1978
Временно́е вторжение, часть 6 The Invasion of Time, Part Six
Сезон 15 Серия 26
11 марта 1978
График выхода всех сериалов
В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?
Финал «Спецназа» зрители так и не увидели: почему из 24-х серий хита на экраны вышло только 7
Не успели досмотреть? Объясняем концовку «Врага у ворот» простыми словами — вот чем все закончилось
Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить
Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле
Джордж Мартин никогда не любил «Игру престолов» так, как миллионы зрителей по всему миру: у писателя совсем другой фэнтези-фаворит
«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле
Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)
Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)
Советский «Индиана Джонс» вышел за 4 года до «Утраченного ковчега»: без Форда с кнутом, но со скифским золотом и настоящим детективом
«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше