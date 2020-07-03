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Доктор Кто 1963 - 1989 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 10
Doctor Who
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 30 декабря 1972
Год выпуска 1972
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 10-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 10 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени решили не ссылать Доктора, в результате чего он снова получает возможность перемещаться в пространстве и времени. Необычные силы похищают энергию из родной планеты Повелителей Времени – Галлифрея. Чтобы устранить проблему, они принимают решение собрать вместе все три регенерации Доктора. Создается ощущение, что ТАРДИС материализовался в Индийском океане в начале двадцатого столетия. Доктор и Джо обнаруживают, что происходящее повторяется из раза в раз.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 10-го сезона сериала «Доктор Кто»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Три Доктора, часть 1 The Three Doctors, Part One
Сезон 10 Серия 1
30 декабря 1972
Три Доктора, часть 2 The Three Doctors, Part Two
Сезон 10 Серия 2
6 января 1973
Три Доктора, часть 3 The Three Doctors, Part Three
Сезон 10 Серия 3
13 января 1973
Три Доктора, часть 4 The Three Doctors, Part Four
Сезон 10 Серия 4
20 января 1973
Карнавал монстров, часть 1 Carnival of Monsters, Part One
Сезон 10 Серия 5
27 января 1973
Карнавал монстров, часть 2 Carnival of Monsters, Part Two
Сезон 10 Серия 6
3 февраля 1973
Карнавал монстров, часть 3 Carnival of Monsters, Part Three
Сезон 10 Серия 7
10 февраля 1973
Карнавал монстров, часть 4 Carnival of Monsters, Part Four
Сезон 10 Серия 8
17 февраля 1973
Космическая граница, часть 1 Frontier in Space, Part One
Сезон 10 Серия 9
24 февраля 1973
Космическая граница, часть 2 Frontier in Space, Part Two
Сезон 10 Серия 10
3 марта 1973
Космическая граница, часть 3 Frontier in Space, Part Three
Сезон 10 Серия 11
10 марта 1973
Космическая граница, часть 4 Frontier in Space, Part Four
Сезон 10 Серия 12
17 марта 1973
Космическая граница, часть 5 Frontier in Space, Part Five
Сезон 10 Серия 13
24 марта 1973
Космическая граница, часть 6 Frontier in Space, Part Six
Сезон 10 Серия 14
31 марта 1973
Планета далеков, часть 1 Planet of the Daleks, Part One
Сезон 10 Серия 15
7 апреля 1973
Планета далеков, часть 2 Planet of the Daleks, Part Two
Сезон 10 Серия 16
14 апреля 1973
Планета далеков, часть 3 Planet of the Daleks, Part Three
Сезон 10 Серия 17
21 апреля 1973
Планета далеков, часть 4 Planet of the Daleks, Part Four
Сезон 10 Серия 18
28 апреля 1973
Планета далеков, часть 5 Planet of the Daleks, Part Five
Сезон 10 Серия 19
5 мая 1973
Планета далеков, часть 6 Planet of the Daleks, Part Six
Сезон 10 Серия 20
12 мая 1973
Зеленая смерть, часть 1 The Green Death, Part One
Сезон 10 Серия 21
19 мая 1973
Зеленая смерть, часть 2 The Green Death, Part Two
Сезон 10 Серия 22
26 мая 1973
Зеленая смерть, часть 3 The Green Death, Part Three
Сезон 10 Серия 23
2 июня 1973
Зеленая смерть, часть 4 The Green Death, Part Four
Сезон 10 Серия 24
9 июня 1973
Зеленая смерть, часть 5 The Green Death, Part Five
Сезон 10 Серия 25
16 июня 1973
Зеленая смерть, часть 6 The Green Death, Part Six
Сезон 10 Серия 26
23 июня 1973
График выхода всех сериалов
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