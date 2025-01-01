Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто Сезон 2

Doctor Who
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 октября 1964
Год выпуска 1964
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Кто»

Во 2 сезоне сериала «Доктор Кто» во время материализации ТАРДИС сократился в размерах, и Доктору необходимо срочно справиться с этой ситуацией, пока не стало слишком поздно. Команда решает покинуть будку. Барбара и Доктор движутся в одном направлении, а Ян и Сьюзен – в другом. Барбара с Доктором видят огромный труп червя, а Ян со Сьюзен – нескольких гигантских дохлых муравьев. Ян без труда забирается в спичечный коробок. Тогда герои осознают, что из-за космического давления они стали микроскопического размера. Однако они находятся на планете Земля и, по всей видимости, в реальном времени.

Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Планета гигантов Planet of Giants (Planet of Giants, Part One)
Сезон 2 Серия 1
31 октября 1964
Опасное путешествие Dangerous Journey (Planet of Giants, Part Two)
Сезон 2 Серия 2
7 ноября 1964
Кризис Crisis (Planet of Giants, Part Three)
Сезон 2 Серия 3
14 ноября 1964
Конец света World's End (The Dalek Invasion of Earth, Part One)
Сезон 2 Серия 4
21 ноября 1964
Далеки The Daleks (The Dalek Invasion of Earth, Part Two)
Сезон 2 Серия 5
28 ноября 1964
День расплаты Day of Reckoning (The Dalek Invasion of Earth, Part Three)
Сезон 2 Серия 6
5 декабря 1964
Конец завтрашнего дня The End of Tomorrow (The Dalek Invasion of Earth, Part Four)
Сезон 2 Серия 7
12 декабря 1964
Пробужденный союзник The Waking Ally (The Dalek Invasion of Earth, Part Five)
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 1964
Точка воспламенения Flashpoint (The Dalek Invasion of Earth, Part Six)
Сезон 2 Серия 9
26 декабря 1964
Могущественный враг The Powerful Enemy (The Rescue, Part One)
Сезон 2 Серия 10
2 января 1965
Отчаянные меры Desperate Measures (The Rescue, Part Two)
Сезон 2 Серия 11
9 января 1965
Работорговцы The Slave Traders (The Romans, Part One)
Сезон 2 Серия 12
16 января 1965
Все дороги ведут в Рим All Roads Lead to Rome (The Romans, Part Two)
Сезон 2 Серия 13
23 января 1965
Заговор Conspiracy (The Romans, Part Three)
Сезон 2 Серия 14
30 января 1965
Ад Inferno (The Romans, Part Four)
Сезон 2 Серия 15
6 февраля 1965
Планета-сеть The Web Planet (The Web Planet, Part One)
Сезон 2 Серия 16
13 февраля 1965
Зарби The Zarbi (The Web Planet, Part Two)
Сезон 2 Серия 17
20 февраля 1965
Бегство от опасности Escape to Danger (The Web Planet, Part Three)
Сезон 2 Серия 18
27 февраля 1965
Кратер игл Crater of Needles (The Web Planet, Part Four)
Сезон 2 Серия 19
6 марта 1965
Вторжение Invasion (The Web Planet, Part Five)
Сезон 2 Серия 20
13 марта 1965
Центр The Centre (The Web Planet, Part Six)
Сезон 2 Серия 21
20 марта 1965
Лев The Lion (The Crusade, Part One)
Сезон 2 Серия 22
27 марта 1965
Рыцарь Яффы The Knight of Jaffa (The Crusade, Part Two)
Сезон 2 Серия 23
3 апреля 1965
Колесо фортуны The Wheel of Fortune (The Crusade, Part Three)
Сезон 2 Серия 24
10 апреля 1965
Военачальники The Warlords (The Crusade, Part Four)
Сезон 2 Серия 25
17 апреля 1965
Космический музей The Space Museum (The Space Museum, Part One)
Сезон 2 Серия 26
24 апреля 1965
Измерения времени The Dimensions of Time (The Space Museum, Part Two)
Сезон 2 Серия 27
1 мая 1965
Поиск The Search (The Space Museum, Part Three)
Сезон 2 Серия 28
8 мая 1965
Конечная стадия The Final Phase (The Space Museum, Part Four)
Сезон 2 Серия 29
15 мая 1965
Палачи The Executioners (The Chase, Part One)
Сезон 2 Серия 30
22 мая 1965
Смерть времени The Death of Time (The Chase, Part Two)
Сезон 2 Серия 31
29 мая 1965
Полёт через вечность Flight through Eternity (The Chase, Part Three)
Сезон 2 Серия 32
5 июня 1965
Путешествие в террор Journey into Terror (The Chase, Part Four)
Сезон 2 Серия 33
12 июня 1965
Смерть Доктора Кто The Death of Doctor Who (The Chase, Part Five)
Сезон 2 Серия 34
19 июня 1965
Решающая планета The Planet of Decision (The Chase, Part Six)
Сезон 2 Серия 35
26 июня 1965
Наблюдатель The Watcher (The Time Meddler, Part One)
Сезон 2 Серия 36
3 июля 1965
Вмешивающийся монах The Meddling Monk (The Time Meddler, Part Two)
Сезон 2 Серия 37
10 июля 1965
Битва умов A Battle of Wits (The Time Meddler, Part Three)
Сезон 2 Серия 38
17 июля 1965
Поражение Checkmate (The Time Meddler, Part Four)
Сезон 2 Серия 39
24 июля 1965
