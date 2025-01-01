Во 2 сезоне сериала «Доктор Кто» во время материализации ТАРДИС сократился в размерах, и Доктору необходимо срочно справиться с этой ситуацией, пока не стало слишком поздно. Команда решает покинуть будку. Барбара и Доктор движутся в одном направлении, а Ян и Сьюзен – в другом. Барбара с Доктором видят огромный труп червя, а Ян со Сьюзен – нескольких гигантских дохлых муравьев. Ян без труда забирается в спичечный коробок. Тогда герои осознают, что из-за космического давления они стали микроскопического размера. Однако они находятся на планете Земля и, по всей видимости, в реальном времени.