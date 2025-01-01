В 5 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой продолжает путешествовать сквозь время и пространство при помощи полицейской будки в сопровождении Джейми и Виктории. На этот раз команда сталкивается с археологами, которые собираются на экспедицию в гробницу киберлюдей. Но есть среди них тот, кто имеет скрытые мотивы. Также Доктор совершит путешествие в Гималаи, чтобы добыть для горного монастыря когда-то утраченный экспонат, и попадет в плен к монахам, которые примут его за снежного человека. В далеком будущем люди попытаются контролировать движение льда на планете, которая окажется перед угрозой ледникового периода.