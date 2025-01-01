Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 5 сезон

Доктор Кто Сезоны Сезон 5

Doctor Who
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 сентября 1967
Год выпуска 1967
Количество серий 40
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 5 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой продолжает путешествовать сквозь время и пространство при помощи полицейской будки в сопровождении Джейми и Виктории. На этот раз команда сталкивается с археологами, которые собираются на экспедицию в гробницу киберлюдей. Но есть среди них тот, кто имеет скрытые мотивы. Также Доктор совершит путешествие в Гималаи, чтобы добыть для горного монастыря когда-то утраченный экспонат, и попадет в плен к монахам, которые примут его за снежного человека. В далеком будущем люди попытаются контролировать движение льда на планете, которая окажется перед угрозой ледникового периода. 

Список серий 5-го сезона сериала «Доктор Кто»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Гробница киберлюдей, часть 1 The Tomb of the Cybermen, Part One
Сезон 5 Серия 1
2 сентября 1967
Гробница киберлюдей, часть 2 The Tomb of the Cybermen, Part Two
Сезон 5 Серия 2
9 сентября 1967
Гробница киберлюдей, часть 3 The Tomb of the Cybermen, Part Three
Сезон 5 Серия 3
16 сентября 1967
Гробница киберлюдей, часть 4 The Tomb of the Cybermen, Part Four
Сезон 5 Серия 4
23 сентября 1967
Ужасные снежные люди, часть 1 The Abominable Snowmen, Part One
Сезон 5 Серия 5
30 сентября 1967
Ужасные снежные люди, часть 2 The Abominable Snowmen, Part Two
Сезон 5 Серия 6
7 октября 1967
Ужасные снежные люди, часть 3 The Abominable Snowmen, Part Three
Сезон 5 Серия 7
14 октября 1967
Ужасные снежные люди, часть 4 The Abominable Snowmen, Part Four
Сезон 5 Серия 8
21 октября 1967
Ужасные снежные люди, часть 5 The Abominable Snowmen, Part Five
Сезон 5 Серия 9
28 октября 1967
Ужасные снежные люди, часть 6 The Abominable Snowmen, Part Six
Сезон 5 Серия 10
4 ноября 1967
Ледяные воины, часть 1 The Ice Warriors, Part One
Сезон 5 Серия 11
11 ноября 1967
Ледяные воины, часть 2 The Ice Warriors, Part Two
Сезон 5 Серия 12
18 ноября 1967
Ледяные воины, часть 3 The Ice Warriors, Part Three
Сезон 5 Серия 13
25 ноября 1967
Ледяные воины, часть 4 The Ice Warriors, Part Four
Сезон 5 Серия 14
2 декабря 1967
Ледяные воины, часть 5 The Ice Warriors, Part Five
Сезон 5 Серия 15
9 декабря 1967
Ледяные воины, часть 6 The Ice Warriors, Part Six
Сезон 5 Серия 16
16 декабря 1967
Враг мира, часть 1 The Enemy of the World, Part One
Сезон 5 Серия 17
23 декабря 1967
Враг мира, часть 2 The Enemy of the World, Part Two
Сезон 5 Серия 18
30 декабря 1967
Враг мира, часть 3 The Enemy of the World, Part Three
Сезон 5 Серия 19
6 января 1968
Враг мира, часть 4 The Enemy of the World, Part Four
Сезон 5 Серия 20
13 января 1968
Враг мира, часть 5 The Enemy of the World, Part Five
Сезон 5 Серия 21
20 января 1968
Враг мира, часть 6 The Enemy of the World, Part Six
Сезон 5 Серия 22
27 января 1968
Паутина страха, часть 1 The Web of Fear, Part One
Сезон 5 Серия 23
3 февраля 1968
Паутина страха, часть 2 The Web of Fear, Part Two
Сезон 5 Серия 24
10 февраля 1968
Паутина страха, часть 3 The Web of Fear, Part Three
Сезон 5 Серия 25
17 февраля 1968
Паутина страха, часть 4 The Web of Fear, Part Four
Сезон 5 Серия 26
24 февраля 1968
Паутина страха, часть 5 The Web of Fear, Part Five
Сезон 5 Серия 27
2 марта 1968
Паутина страха, часть 6 The Web of Fear, Part Six
Сезон 5 Серия 28
9 марта 1968
Ярость из глубины, часть 1 Fury from the Deep, Part One
Сезон 5 Серия 29
16 марта 1968
Ярость из глубины, часть 2 Fury from the Deep, Part Two
Сезон 5 Серия 30
23 марта 1968
Ярость из глубины, часть 3 Fury from the Deep, Part Three
Сезон 5 Серия 31
30 марта 1968
Ярость из глубины, часть 4 Fury from the Deep, Part Four
Сезон 5 Серия 32
6 апреля 1968
Ярость из глубины, часть 5 Fury from the Deep, Part Five
Сезон 5 Серия 33
13 апреля 1968
Ярость из глубины, часть 6 Fury from the Deep, Part Six
Сезон 5 Серия 34
20 апреля 1968
Колесо в космосе, часть 1 The Wheel in Space, Part One
Сезон 5 Серия 35
27 апреля 1968
Колесо в космосе, часть 2 The Wheel in Space, Part Two
Сезон 5 Серия 36
4 мая 1968
Колесо в космосе, часть 3 The Wheel in Space, Part Three
Сезон 5 Серия 37
11 мая 1968
Колесо в космосе, часть 4 The Wheel in Space, Part Four
Сезон 5 Серия 38
18 мая 1968
Колесо в космосе, часть 5 The Wheel in Space, Part Five
Сезон 5 Серия 39
25 мая 1968
Колесо в космосе, часть 6 The Wheel in Space, Part Six
Сезон 5 Серия 40
1 июня 1968
