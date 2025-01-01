Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 4

Doctor Who
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 сентября 1966
Год выпуска 1966
Количество серий 43
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 4-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 4 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой со своими попутчиками Полли и Беном попадает на побережье Корнуэлл в восемнадцатом столетии, где пираты под предводительством Сэмуэля Пайка и его приспешника Чераба заняты поиском сокровищ. Они совершили похищение Доктора, и он оказался на Альбатросе. Также ТАРДИС побывает неподалеку от станции «Снежная вершина» на Южном полюсе в середине 80-х. Там творятся удивительные вещи, и повинны в этом создания, о которых раньше никто не слышал – Киберлюди, прилетевшие с планеты Мондас. Поединок с новыми врагами подорвал силы Доктора, и он впервые регенерировал.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Контрабандисты, часть 1 The Smugglers, Part One
Сезон 4 Серия 1
10 сентября 1966
Контрабандисты, часть 2 The Smugglers, Part Two
Сезон 4 Серия 2
17 сентября 1966
Контрабандисты, часть 3 The Smugglers, Part Three
Сезон 4 Серия 3
24 сентября 1966
Контрабандисты, часть 4 The Smugglers, Part Four
Сезон 4 Серия 4
1 октября 1966
Десятая планета, часть 1 The Tenth Planet, Part One
Сезон 4 Серия 5
8 октября 1966
Десятая планета, часть 2 The Tenth Planet, Part Two
Сезон 4 Серия 6
15 октября 1966
Десятая планета, часть 3 The Tenth Planet, Part Three
Сезон 4 Серия 7
22 октября 1966
Десятая планета, часть 4 The Tenth Planet, Part Four
Сезон 4 Серия 8
29 октября 1966
Энергия далеков, часть 1 The Power of the Daleks, Part One
Сезон 4 Серия 9
5 ноября 1966
Энергия далеков, часть 2 The Power of the Daleks, Part Two
Сезон 4 Серия 10
12 ноября 1966
Энергия далеков, часть 3 The Power of the Daleks, Part Three
Сезон 4 Серия 11
19 ноября 1966
Энергия далеков, часть 4 The Power of the Daleks, Part Four
Сезон 4 Серия 12
26 ноября 1966
Энергия далеков, часть 5 The Power of the Daleks, Part Five
Сезон 4 Серия 13
3 декабря 1966
Энергия далеков, часть 6 The Power of the Daleks, Part Six
Сезон 4 Серия 14
10 декабря 1966
Горцы, часть 1 The Highlanders, Part One
Сезон 4 Серия 15
17 декабря 1966
Горцы, часть 2 The Highlanders, Part Two
Сезон 4 Серия 16
24 декабря 1966
Горцы, часть 3 The Highlanders, Part Three
Сезон 4 Серия 17
31 декабря 1966
Горцы, часть 4 The Highlanders, Part Four
Сезон 4 Серия 18
7 января 1967
Подводная угроза, часть 1 The Underwater Menace, Part One
Сезон 4 Серия 19
14 января 1967
Подводная угроза, часть 2 The Underwater Menace, Part Two
Сезон 4 Серия 20
21 января 1967
Подводная угроза, часть 3 The Underwater Menace, Part Three
Сезон 4 Серия 21
28 января 1967
Подводная угроза, часть 4 The Underwater Menace, Part Four
Сезон 4 Серия 22
4 февраля 1967
Лунная база, часть 1 The Moonbase, Part One
Сезон 4 Серия 23
11 февраля 1967
Лунная база, часть 2 The Moonbase, Part Two
Сезон 4 Серия 24
18 февраля 1967
Лунная база, часть 3 The Moonbase, Part Three
Сезон 4 Серия 25
25 февраля 1967
Лунная база, часть 4 The Moonbase, Part Four
Сезон 4 Серия 26
4 марта 1967
Террор Макра, часть 1 The Macra Terror, Part One
Сезон 4 Серия 27
11 марта 1967
Террор Макра, часть 2 The Macra Terror, Part Two
Сезон 4 Серия 28
18 марта 1967
Террор Макра, часть 3 The Macra Terror, Part Three
Сезон 4 Серия 29
25 марта 1967
Террор Макра, часть 4 The Macra Terror, Part Four
Сезон 4 Серия 30
1 апреля 1967
Безликие, часть 1 The Faceless Ones, Part One
Сезон 4 Серия 31
8 апреля 1967
Безликие, часть 2 The Faceless Ones, Part Two
Сезон 4 Серия 32
15 апреля 1967
Безликие, часть 3 The Faceless Ones, Part Three
Сезон 4 Серия 33
22 апреля 1967
Безликие, часть 4 The Faceless Ones, Part Four
Сезон 4 Серия 34
29 апреля 1967
Безликие, часть 5 The Faceless Ones, Part Five
Сезон 4 Серия 35
6 мая 1967
Безликие, часть 6 The Faceless Ones, Part Six
Сезон 4 Серия 36
13 мая 1967
Зло далеков, часть 1 The Evil of the Daleks, Part One
Сезон 4 Серия 37
20 мая 1967
Зло далеков, часть 2 The Evil of the Daleks, Part Two
Сезон 4 Серия 38
27 мая 1967
Зло далеков, часть 3 The Evil of the Daleks, Part Three
Сезон 4 Серия 39
3 июня 1967
Зло далеков, часть 4 The Evil of the Daleks, Part Four
Сезон 4 Серия 40
10 июня 1967
Зло далеков, часть 5 The Evil of the Daleks, Part Five
Сезон 4 Серия 41
17 июня 1967
Зло далеков, часть 6 The Evil of the Daleks, Part Six
Сезон 4 Серия 42
24 июня 1967
Зло далеков, часть 7 The Evil of the Daleks, Part Seven
Сезон 4 Серия 43
1 июля 1967
График выхода всех сериалов
Финал «Спецназа» зрители так и не увидели: почему из 24-х серий хита на экраны вышло только 7
«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»
В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?
Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму
«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном
«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
Я бычок подниму, горький дым затяну: эти 4 фильма отобьют тягу к сигаретам не хуже никотиновых пластырей
Советский «Индиана Джонс» вышел за 4 года до «Утраченного ковчега»: без Форда с кнутом, но со скифским золотом и настоящим детективом
Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)
«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской
Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше