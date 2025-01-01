В 4 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой со своими попутчиками Полли и Беном попадает на побережье Корнуэлл в восемнадцатом столетии, где пираты под предводительством Сэмуэля Пайка и его приспешника Чераба заняты поиском сокровищ. Они совершили похищение Доктора, и он оказался на Альбатросе. Также ТАРДИС побывает неподалеку от станции «Снежная вершина» на Южном полюсе в середине 80-х. Там творятся удивительные вещи, и повинны в этом создания, о которых раньше никто не слышал – Киберлюди, прилетевшие с планеты Мондас. Поединок с новыми врагами подорвал силы Доктора, и он впервые регенерировал.