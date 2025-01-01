Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 15 декабря 1973
Год выпуска 1973
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 11-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 11 сезоне сериала «Доктор Кто» с исследовательской станции стали бесследно пропадать работники. Доктор считает, что их что-то отправляет назад в прошлое. Заметив во время одного из исчезновений тень сонтаранского воина, он находит подтверждение своей теории. Отправившись назад в британскую столицу, Доктор и Сара обнаруживают город целиком опустошенным. Там орудуют мародеры, а улицы патрулируют военные. Внезапно их самих принимают за мародеров, но по пути к местам заключения на автомобиль совершает нападение реальная угроза в лице представителей Юрского периода – динозавров.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Воин времени, часть 1 The Time Warrior, Part One
Сезон 11 Серия 1
15 декабря 1973
Воин времени, часть 2 The Time Warrior, Part Two
Сезон 11 Серия 2
22 декабря 1973
Воин времени, часть 3 The Time Warrior, Part Three
Сезон 11 Серия 3
29 декабря 1973
Воин времени, часть 4 The Time Warrior, Part Four
Сезон 11 Серия 4
5 января 1974
Вторжение динозавров, часть 1 Invasion of the Dinosaurs, Part One
Сезон 11 Серия 5
12 января 1974
Вторжение динозавров, часть 2 Invasion of the Dinosaurs, Part Two
Сезон 11 Серия 6
19 января 1974
Вторжение динозавров, часть 3 Invasion of the Dinosaurs, Part Three
Сезон 11 Серия 7
26 января 1974
Вторжение динозавров, часть 4 Invasion of the Dinosaurs, Part Four
Сезон 11 Серия 8
2 февраля 1974
Вторжение динозавров, часть 5 Invasion of the Dinosaurs, Part Five
Сезон 11 Серия 9
9 февраля 1974
Вторжение динозавров, часть 6 Invasion of the Dinosaurs, Part Six
Сезон 11 Серия 10
16 февраля 1974
Смерть далекам, часть 1 Death to the Daleks, Part One
Сезон 11 Серия 11
23 февраля 1974
Смерть далекам, часть 2 Death to the Daleks, Part Two
Сезон 11 Серия 12
2 марта 1974
Смерть далекам, часть 3 Death to the Daleks, Part Three
Сезон 11 Серия 13
9 марта 1974
Смерть далекам, часть 4 Death to the Daleks, Part Four
Сезон 11 Серия 14
16 марта 1974
Монстр Пеладона, часть 1 The Monster of Peladon, Part One
Сезон 11 Серия 15
23 марта 1974
Монстр Пеладона, часть 2 The Monster of Peladon, Part Two
Сезон 11 Серия 16
30 марта 1974
Монстр Пеладона, часть 3 The Monster of Peladon, Part Three
Сезон 11 Серия 17
6 апреля 1974
Монстр Пеладона, часть 4 The Monster of Peladon, Part Four
Сезон 11 Серия 18
13 апреля 1974
Монстр Пеладона, часть 5 The Monster of Peladon, Part Five
Сезон 11 Серия 19
20 апреля 1974
Монстр Пеладона, часть 6 The Monster of Peladon, Part Six
Сезон 11 Серия 20
27 апреля 1974
Планета пауков, часть 1 Planet of the Spiders, Part One
Сезон 11 Серия 21
4 мая 1974
Планета пауков, часть 2 Planet of the Spiders, Part Two
Сезон 11 Серия 22
11 мая 1974
Планета пауков, часть 3 Planet of the Spiders, Part Three
Сезон 11 Серия 23
18 мая 1974
Планета пауков, часть 4 Planet of the Spiders, Part Four
Сезон 11 Серия 24
25 мая 1974
Планета пауков, часть 5 Planet of the Spiders, Part Five
Сезон 11 Серия 25
1 июня 1974
Планета пауков, часть 6 Planet of the Spiders, Part Six
Сезон 11 Серия 26
8 июня 1974
