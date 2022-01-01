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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны
Доктор Кто (1963 - 1989), список сезонов Doctor Who
Год выпуска 1963
Страна Великобритания
Эпизод длится 25 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Доктор Кто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1963, 42 эпизода
 
Доктор Кто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1964, 39 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1965, 45 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1966, 43 эпизода
 
Доктор Кто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1967, 40 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1968, 44 эпизода
 
Доктор Кто - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1970, 25 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1971, 25 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1972, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
1972, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
1973, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
1974, 20 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
1975, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
1976, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
1977, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
1978, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
1979, 20 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
1980, 28 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
1982, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
1983, 22 эпизода
 
Доктор Кто - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
1984, 26 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
1985, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
1986, 14 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
1987, 14 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
1988, 14 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
1989, 14 эпизодов
 
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