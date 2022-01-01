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Доктор Кто
Сезоны
Доктор Кто (1963 - 1989), список сезонов
Doctor Who
Год выпуска
1963
Страна
Великобритания
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Сезон 1 / Season 1
1963,
42 эпизода
Сезон 2 / Season 2
1964,
39 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1965,
45 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1966,
43 эпизода
Сезон 5 / Season 5
1967,
40 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
1968,
44 эпизода
Сезон 7 / Season 7
1970,
25 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
1971,
25 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
1972,
26 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
1972,
26 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
1973,
26 эпизодов
Сезон 12 / Season 12
1974,
20 эпизодов
Сезон 13 / Season 13
1975,
26 эпизодов
Сезон 14 / Season 14
1976,
26 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
1977,
26 эпизодов
Сезон 16 / Season 16
1978,
26 эпизодов
Сезон 17 / Season 17
1979,
20 эпизодов
Сезон 18 / Season 18
1980,
28 эпизодов
Сезон 19 / Season 19
1982,
26 эпизодов
Сезон 20 / Season 20
1983,
22 эпизода
Сезон 21 / Season 21
1984,
26 эпизодов
Сезон 22 / Season 22
1985,
13 эпизодов
Сезон 23 / Season 23
1986,
14 эпизодов
Сезон 24 / Season 24
1987,
14 эпизодов
Сезон 25 / Season 25
1988,
14 эпизодов
Сезон 26 / Season 26
1989,
14 эпизодов
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