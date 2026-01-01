Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доктор Кто 1963 - 1989 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 18
Doctor Who
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 30 августа 1980
Год выпуска 1980
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 18-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 18 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой пережил свою четвертую реинкарнацию. Доктор и Романа хотят немного восстановить силы на Арголине – планете, которая после военных действий превратилась в самый большой во вселенной центр развлечений. Но на данный момент в арголианском Улье Досуга не лучший период. Недоброжелатели не дремлют и готовят свой коварный план. Тем временем на Тигелле ведут противостояние жрецы и ученые – две силы, каждая из которых убеждена, что именно она может решить проблему глобального кризиса, который охватил планету. Доктор должен выступить в роли третейского судьи, а также спасти Тигеллу от банды наемников.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 18-го сезона сериала «Доктор Кто»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Вольный улей, часть 1 The Leisure Hive, Part One
Сезон 18 Серия 1
30 августа 1980
Вольный улей, часть 2 The Leisure Hive, Part Two
Сезон 18 Серия 2
6 сентября 1980
Вольный улей, часть 3 The Leisure Hive, Part Three
Сезон 18 Серия 3
13 сентября 1980
Вольный улей, часть 4 The Leisure Hive, Part Four
Сезон 18 Серия 4
20 сентября 1980
Меглос, часть 1 Meglos, Part One
Сезон 18 Серия 5
27 сентября 1980
Меглос, часть 2 Meglos, Part Two
Сезон 18 Серия 6
4 октября 1980
Меглос, часть 3 Meglos, Part Three
Сезон 18 Серия 7
11 октября 1980
Меглос, часть 4 Meglos, Part Four
Сезон 18 Серия 8
18 октября 1980
Полный круг, часть 1 Full Circle, Part One
Сезон 18 Серия 9
25 октября 1980
Полный круг, часть 2 Full Circle, Part Two
Сезон 18 Серия 10
1 ноября 1980
Полный круг, часть 3 Full Circle, Part Three
Сезон 18 Серия 11
8 ноября 1980
Полный круг, часть 4 Full Circle, Part Four
Сезон 18 Серия 12
15 ноября 1980
Состояние упадка, часть 1 State of Decay, Part One
Сезон 18 Серия 13
22 ноября 1980
Состояние упадка, часть 2 State of Decay, Part Two
Сезон 18 Серия 14
29 ноября 1980
Состояние упадка, часть 3 State of Decay, Part Three
Сезон 18 Серия 15
6 декабря 1980
Состояние упадка, часть 4 State of Decay, Part Four
Сезон 18 Серия 16
13 декабря 1980
Врата воинов, часть 1 Warriors' Gate, Part One
Сезон 18 Серия 17
3 января 1981
Врата воинов, часть 2 Warriors' Gate, Part Two
Сезон 18 Серия 18
10 января 1981
Врата воинов, часть 3 Warriors' Gate, Part Three
Сезон 18 Серия 19
17 января 1981
Врата воинов, часть 4 Warriors' Gate, Part Four
Сезон 18 Серия 20
24 января 1981
Хранитель Тракена, часть 1 The Keeper of Traken, Part One
Сезон 18 Серия 21
31 января 1981
Хранитель Тракена, часть 2 The Keeper of Traken, Part Two
Сезон 18 Серия 22
7 февраля 1981
Хранитель Тракена, часть 3 The Keeper of Traken, Part Three
Сезон 18 Серия 23
14 февраля 1981
Хранитель Тракена, часть 4 The Keeper of Traken, Part Four
Сезон 18 Серия 24
21 февраля 1981
Логополис, часть 1 Logopolis, Part One
Сезон 18 Серия 25
28 февраля 1981
Логополис, часть 2 Logopolis, Part Two
Сезон 18 Серия 26
7 марта 1981
Логополис, часть 3 Logopolis, Part Three
Сезон 18 Серия 27
14 марта 1981
Логополис, часть 4 Logopolis, Part Four
Сезон 18 Серия 28
21 марта 1981
График выхода всех сериалов
Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Тест по советским фильмам, с которым справятся только истинные фанаты
Продвинутый тест для киноманов: узнай фильм по туалету в кадре (7 вопросов)
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно
На Шибанова надейся, а сам не плошай: в «Первом отделе 5» герой Жаркова разочаровал вообще всех
Он был чиновником и нравился людям: что известно о барнаульском маньяке, которого покажут в «Фишере 3»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше