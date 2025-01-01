Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто

Doctor Who
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 3 января 1970
Год выпуска 1970
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 7-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 7 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени отправляют Доктора на планету Земля. Главный герой, который переживает свою вторую регенерацию, попадает в английские леса, неподалеку от которых прошли метеоритные ливни. Тем временем на пластмассовой фабрике вблизи от этих мест происходят удивительные вещи. Научные сотрудники занимаются разработкой нового типа ядерного реактора, но странные потери мощности и плохое самочувствие среди работников замедляет процесс. Доктор проводит исследование пещерных систем и выясняет, что там обитают рептилии, наделенные интеллектом.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Доктор Кто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Острие из космоса. часть 1 Spearhead from Space, Part One
Сезон 7 Серия 1
3 января 1970
Острие из космоса. часть 2 Spearhead from Space, Part Two
Сезон 7 Серия 2
10 января 1970
Острие из космоса. часть 3 Spearhead from Space, Part Three
Сезон 7 Серия 3
17 января 1970
Острие из космоса. часть 4 Spearhead from Space, Part Four
Сезон 7 Серия 4
24 января 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 1 The Silurians, Part One
Сезон 7 Серия 5
31 января 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 2 The Silurians, Part Two
Сезон 7 Серия 6
7 февраля 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 3 The Silurians, Part Three
Сезон 7 Серия 7
14 февраля 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 4 The Silurians, Part Four
Сезон 7 Серия 8
21 февраля 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 5 The Silurians, Part Five
Сезон 7 Серия 9
28 февраля 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 6 The Silurians, Part Six
Сезон 7 Серия 10
7 марта 1970
Доктор Кто и силурианцы, часть 7 The Silurians, Part Seven
Сезон 7 Серия 11
14 марта 1970
Послы смерти, часть 1 The Ambassadors of Death, Part One
Сезон 7 Серия 12
21 марта 1970
Послы смерти, часть 2 The Ambassadors of Death, Part Two
Сезон 7 Серия 13
28 марта 1970
Послы смерти, часть 3 The Ambassadors of Death, Part Three
Сезон 7 Серия 14
4 апреля 1970
Послы смерти, часть 4 The Ambassadors of Death, Part Four
Сезон 7 Серия 15
11 апреля 1970
Послы смерти, часть 5 The Ambassadors of Death, Part Five
Сезон 7 Серия 16
18 апреля 1970
Послы смерти, часть 6 The Ambassadors of Death, Part Six
Сезон 7 Серия 17
25 апреля 1970
Послы смерти, часть 7 The Ambassadors of Death, Part Seven
Сезон 7 Серия 18
2 мая 1970
Ад, часть 1 Inferno, Part One
Сезон 7 Серия 19
9 мая 1970
Ад, часть 2 Inferno, Part Two
Сезон 7 Серия 20
16 мая 1970
Ад, часть 3 Inferno, Part Three
Сезон 7 Серия 21
23 мая 1970
Ад, часть 4 Inferno, Part Four
Сезон 7 Серия 22
30 мая 1970
Ад, часть 5 Inferno, Part Five
Сезон 7 Серия 23
6 июня 1970
Ад, часть 6 Inferno, Part Six
Сезон 7 Серия 24
13 июня 1970
Ад, часть 7 Inferno, Part Seven
Сезон 7 Серия 25
20 июня 1970
График выхода всех сериалов
