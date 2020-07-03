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Доктор Кто 1963 - 1989 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 16
Doctor Who
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 2 сентября 1978
Год выпуска 1978
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 16-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 16 сезоне сериала «Доктор Кто» Белый Страж назначил Доктора на выполнение ответственного поручения. Ему необходимо собрать в одно целое все части Ключа Времени, который нужен для того, чтобы восстановить баланс во Вселенной. Оказывать содействие ему в этом будет новая попутчица, Романа. И первым местом, где они остановятся, окажется планета Рибос. Очередной целью Доктора и Романы окажется планета Каллифракс, но на месте бездушного заледеневшего куска камня герои обнаружили процветающий мир. Улицы городов здесь сверкают, поскольку усыпаны настоящими драгоценными камнями.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 16-го сезона сериала «Доктор Кто»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Операция Рибос, часть 1 The Ribos Operation, Part One
Сезон 16 Серия 1
2 сентября 1978
Операция Рибос, часть 2 The Ribos Operation, Part Two
Сезон 16 Серия 2
9 сентября 1978
Операция Рибос, часть 3 The Ribos Operation, Part Three
Сезон 16 Серия 3
16 сентября 1978
Операция Рибос, часть 4 The Ribos Operation, Part Four
Сезон 16 Серия 4
23 сентября 1978
Планета пиратов, часть 1 The Pirate Planet, Part One
Сезон 16 Серия 5
30 сентября 1978
Планета пиратов, часть 2 The Pirate Planet, Part Two
Сезон 16 Серия 6
7 октября 1978
Планета пиратов, часть 3 The Pirate Planet, Part Three
Сезон 16 Серия 7
14 октября 1978
Планета пиратов, часть 4 The Pirate Planet, Part Four
Сезон 16 Серия 8
21 октября 1978
Камни крови, часть 1 The Stones of Blood, Part One
Сезон 16 Серия 9
28 октября 1978
Камни крови, часть 2 The Stones of Blood, Part Two
Сезон 16 Серия 10
4 ноября 1978
Камни крови, часть 3 The Stones of Blood, Part Three
Сезон 16 Серия 11
11 ноября 1978
Камни крови, часть 4 The Stones of Blood, Part Four
Сезон 16 Серия 12
18 ноября 1978
Андроиды Тары, часть 1 The Androids of Tara, Part One
Сезон 16 Серия 13
25 ноября 1978
Андроиды Тары, часть 2 The Androids of Tara, Part Two
Сезон 16 Серия 14
2 декабря 1978
Андроиды Тары, часть 3 The Androids of Tara, Part Three
Сезон 16 Серия 15
9 декабря 1978
Андроиды Тары, часть 4 The Androids of Tara, Part Four
Сезон 16 Серия 16
16 декабря 1978
Сила Кролла, часть 1 The Power of Kroll, Part One
Сезон 16 Серия 17
23 декабря 1978
Сила Кролла, часть 2 The Power of Kroll, Part Two
Сезон 16 Серия 18
30 декабря 1978
Сила Кролла, часть 3 The Power of Kroll, Part Three
Сезон 16 Серия 19
6 января 1979
Сила Кролла, часть 4 The Power of Kroll, Part Four
Сезон 16 Серия 20
13 января 1979
Фактор Армагеддона, часть 1 The Armageddon Factor, Part One
Сезон 16 Серия 21
20 января 1979
Фактор Армагеддона, часть 2 The Armageddon Factor, Part Two
Сезон 16 Серия 22
27 января 1979
Фактор Армагеддона, часть 3 The Armageddon Factor, Part Three
Сезон 16 Серия 23
3 февраля 1979
Фактор Армагеддона, часть 4 The Armageddon Factor, Part Four
Сезон 16 Серия 24
10 февраля 1979
Фактор Армагеддона, часть 5 The Armageddon Factor, Part Five
Сезон 16 Серия 25
17 февраля 1979
Фактор Армагеддона, часть 6 The Armageddon Factor, Part Six
Сезон 16 Серия 26
24 февраля 1979
График выхода всех сериалов
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