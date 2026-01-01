Оповещения от Киноафиши
Доктор Кто 1963 - 1989 23 сезон

Постер к 23-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 6 сентября 1986
Год выпуска 1986
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 23-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 23 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени материализуют ТАРДИС на космической станции. Там находится Доктор в своей шестой реинкарнации. У героя случилась потеря памяти, из-за которой ему никак не удается вспомнить, что произошло с его попутчицей Пери. По распоряжению Верховного совета Повелителей Времени Доктор должен появиться на судебном заседании и ответить за то, что он нарушил закон, вмешавшись в историю других народов. Сторона обвинения решает продемонстрировать Совету файлы с фрагментами прошлых путешествий Доктора. Таким образом они собираются доказать его вину.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 23-го сезона сериала «Доктор Кто»

Таинственная планета, часть 1 The Trial of a Time Lord, Part One (The Mysterious Planet)
Сезон 23 Серия 1
6 сентября 1986
Таинственная планета, часть 2 The Trial of a Time Lord, Part Two (The Mysterious Planet)
Сезон 23 Серия 2
13 сентября 1986
Таинственная планета, часть 3 The Trial of a Time Lord, Part Three (The Mysterious Planet)
Сезон 23 Серия 3
20 сентября 1986
Таинственная планета, часть 4 The Trial of a Time Lord, Part Four (The Mysterious Planet)
Сезон 23 Серия 4
27 сентября 1986
Деформация разума, часть 1 The Trial of a Time Lord, Part Five (Mindwarp)
Сезон 23 Серия 5
4 октября 1986
Деформация разума, часть 2 The Trial of a Time Lord, Part Six (Mindwarp)
Сезон 23 Серия 6
11 октября 1986
Деформация разума, часть 3 The Trial of a Time Lord, Part Seven (Mindwarp)
Сезон 23 Серия 7
18 октября 1986
Деформация разума, часть 4 The Trial of a Time Lord, Part Eight (Mindwarp)
Сезон 23 Серия 8
25 октября 1986
Террор вервоидов, часть 1 The Trial of a Time Lord, Part Nine (Terror of the Vervoids)
Сезон 23 Серия 9
1 ноября 1986
Террор вервоидов, часть 2 The Trial of a Time Lord, Part Ten (Terror of the Vervoids)
Сезон 23 Серия 10
8 ноября 1986
Террор вервоидов, часть 3 The Trial of a Time Lord, Part Eleven (Terror of the Vervoids)
Сезон 23 Серия 11
15 ноября 1986
Террор вервоидов, часть 4 The Trial of a Time Lord, Part Twelve (Terror of the Vervoids)
Сезон 23 Серия 12
22 ноября 1986
Совершенный враг, часть 1 The Trial of a Time Lord, Part Thirteen (The Ultimate Foe)
Сезон 23 Серия 13
29 ноября 1986
Совершенный враг, часть 2 The Trial of a Time Lord, Part Fourteen (The Ultimate Foe)
Сезон 23 Серия 14
6 декабря 1986
