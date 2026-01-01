Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году

Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ

Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край

Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»

Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Антисоветская клюква от Первого к 9 мая: оваций в фильме с Безруковым достойна только лошадь

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом